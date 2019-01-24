Усик переходит в супертяжелый вес, - промоутер

Первый поединок вне крузервейта пройдет в США.

Усик переходит в супертяжелый вес, - промоутер
Александр Усик
Фото: box.ua

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет в США в мае этого года, сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"Определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США. С высокой вероятностью этот поединок состоится в мае, либо 18-го, либо 25-го числа", - заявил Красюк в интервью каналу SportBoxingFootball.

"Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с выдающимися боксерами, а не разгоняться и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе", - отметил промоутер.

Кроме того, Красюк сообщил, что новый соперник Усика будет определен в ближайшие несколько недель.

"Когда узнаем следующего соперника? В ближайшие несколько недель он будет назначен. Мы будем знать соперника Александра на май на поединок в США в супертяжелом весе", - уточнил Красюк.


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