Усик переходит в супертяжелый вес, - промоутер

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет в США в мае этого года, сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"Определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США . С высокой вероятностью этот поединок состоится в мае, либо 18-го, либо 25-го числа", - заявил Красюк в интервью каналу SportBoxingFootball.

"Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с выдающимися боксерами, а не разгоняться и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе", - отметил промоутер.

Кроме того, Красюк сообщил, что новый соперник Усика будет определен в ближайшие несколько недель.