"Олимпик": Голы на "Титанике"

ОЛИМПИК - КАЙСАР Казахстан - 3:1 (2:1)

Голы: Дегтярев, 13 (1:0). Тагиберген, 21 - с пенальти (1:1). Сондей, 25 (2:1). Шиндер, 58 (3:1).

Фото: olimpik.com.ua

«Олимпик» (Донецк): 1-й тайм - Махновский, Чачуа, Цымбалюк, Снурницын, Е. Пасич, Кольцов, Баша, Политыло, Сондей, Дегтярев, Матар;

2-й тайм - Крынский, Чачуа (Е. Пасич, 84), Гришко, Тимошенко , Клименчук, Гай, Кравчук, Е. Пасич (Сондей, 72), Тейшейра, Балашов, Шиндер.

Игра , проходившая в теплую, солнечную погоду на поле комплекса «Титаник» вблизи Антальи, для обоих соперников выдалась непростой.

Атакующий настрой «Олимпика» и «Кайсара» сначала принес дивиденды украинской команде. Вошедший в штрафную Иван Сондей прострелил вдоль ворот, голкипер сыграл не лучшим образом, а отскочивший мяч переправил в сетку Максим Дегтярев. «Оказался в нужный момент нужном месте», - так прокомментировал автор гола взятие ворот в интервью официальному сайту клуба.

Вскоре «Кайсару» удалось восстановить равновесие. Находящийся на просмотре в «Олимпике» с албанцем Башей грузинский легионер Роман Чачуа оплошал в штрафной, сфолив на сопернике - и рефери назначил пенальти. Асхат Тагиберген уверенно пробил с «точки», подарив партнерам по команде море положительных эмоций.

Однако четыре спустя минуты они сменились отрицательными. В этом казахстанской команде «помог» уже Сондей, воспользовавшийся передачей Матара.

Во втором тайме Вячеслав Шевчук использовал практически полностью обновленный состав, что позволило в третий раз добиться успеха. После подачи Виталием Балашовым углового головой цель поразил Антон Шиндер.

- В первом тайме мы играли по одной схеме, а после перерыва ее видоизменили, - сказал главный тренер «Олимпика». - В целом игрой я доволен. Требовал контролировать мяч и высоко прессинговать. Ребята держали мяч под контролем, было много моментов. Были и ошибки, но без них никуда…

Очередной спарринг у «Олимпика» запланирован на 25 января. Его соперником станет венгерский «Гонвед».