Суперлига: "Волынь" прервала победную серию "Химика"

Действующий и бессменный чемпион страны восьми предыдущих сезонов южненский «Химик» в первом матче отчетного тура в Луцке довел свою беспроигрышную серию на национальной арене, длящуюся с 16 апреля 2016 года в течение 33-х месяцев (!), до 102-х подряд побед.
Фото Суперлига: "Волынь" прервала победную серию "Химика"
Фото: vc.khimik.com.ua
 
Причем взял верх «всухую» по партиям над тамошней «Волынью». Но вот на следующий день дерзкие воспитанницы луцкого наставника Богуслава Галицкого сотворили сенсацию, когда, продемонстрировав неуемное желание и удивительную самоотверженность, в очень напряженной «пятихатке» прервали долгое победное шествие безапелляционного лидера и фаворита нынешнего чемпионата.
 
Прежде чем поведать о перипетиях соперничества в этих центральных поединках тура, отметим, что накануне новогодних праздников «Химик» остался без своего покинувшего клуб главного наставника Андрея Романовича, чей пост на тренерском мостике в качестве исполняющей обязанности достался его помощнице Анджеле Гордиенко. А боеспособности команде добавили возвратившиеся в строй после болезни опытные  доигровщица Екатерина Дудник и центровая Диана Карпец. Они, кстати, принесли «Химику» в отчетных матчах больше всех очков: Дудник - 33 (11+22) и Карпец - 32 (11+21). На счету их партнеров по нападению Юлии Бойко - 25 (12+13) и Дарьи Дрозд - 18 (10+8).
 
Хотя первый матч «Химик» выиграл «под ноль» по сетам, однако, по крайней мере, в первом он уступал 4:8 и 11:14, во втором - 11:15 и 15:19. И только потом соответственно на подачах Карпец с тремя эйсами (в одной расстановке гостьи набрали 5 очков) и Дрозд с двумя (8) южненкам удалось трансформировать счет в свою пользу.
 
То, что волынянки не сумели сделать в первой встрече, они совершили во второй. Проигрывая в стартовой партии 19:21, они в концовке заставили соперниц ошибаться на приеме и в других элементах, отдав им потом лишь одно очко. Вдохновленные этим успехом, хозяйки во втором сете вели 4:1 и 9:5. Но затем южненки перехватили инициативу и на подачах Бойко и Дудник (заработали по два эйса), серии ударов последней из них и Карпец, которая особенно отличилась на блоке (за матч совершила рекордные десять «чехлений»), сравняли счет по партиям. После этого «Химик», притормозив в дебюте третьей партии (уступал 4:7), вновь взял бразды правления игрой в свои руки и уверенно довел дело до лидерства в матче - 2:1.
 
Очередной переломный момент наступил в четвертом сете, в котором «Волынь», проигрывая 3:7, вышла вперед - 12:9, а уступая в концовке 21:23, совершила невероятный камбэк, в исполнении которого отличились на «чехлении» соперниц и в атаке Любовь Ужва и Людмила Осачук. Ну а получив после этого психологическое преимущество, волынянки на пятом укороченном тай-брейке доминировали на площадке и в итоге были вознаграждены сенсационной победой. Ее ковала вся «основа» команды - Ужва (набрала 23 очка), Осачук (16), Марина Скрипник (14), Виктория Данчак (14), Яна Шевеля (6), которых снабжала четкими передачами связующая Елена Рудык (3). Плюс надежно закрывала тылы либеро Анастасия Карасева.
 
***
 
Ожидалось, что очень неудачно выступающая в нынешнем сезоне «Галычанка», которую во время летних  каникул покинул ряд игроков «основы», все же дома не только даст бой «Новатору», но и хоть немножко поправит свое турнирное положение. Тем паче, что накануне из этой хмельницкой команды именно в тернопольскую перешли бывалые Инна Денина и Татьяна Хилюк (они, правда, пока не играли за новый коллектив), а опытнейшая либеро Анна Косяк подалась в один из клубов Венгрии.
 
Неудивительно, что наставнику «Новатора» Алексею Колисецкому пришлось вакантные амплуа нападающих заполнить юниорками Валерией Нудьгой и Екатериной Ткаченко. И они не подвели, принеся команде в этих встречах соответственно - 28 очков (12+16) и 26 (11+15). Больше их нащелкала только опытная Александра Матвийчук - 31 (16+15). У «Галычанки» же, как обычно, в атаке выделялась лишь Александра Миленко - 32  (12+20). Так что, короче говоря, гостьи превзошли хозяек, отдав им в двух матчах всего одну партию.
 
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Также один сет в Виннице против местного «Белозгара» удалось отобрать волейболисткам из Чернигова. Хотя в составе наставника гостей Владимира Жулы традиционно выделялись в обоих матчах бомбардиры Юлия Украинец - 37 очков (17+20) и его дочка Анна Жула - 33 (15+18), однако этого оказалось явно маловато, дабы составить конкуренцию подопечным Юлии Якушевой. Среди них, кстати, самой результативной оказалась тоже дочка тренера Валерия Якушева - 25 (11+14), а Мария Лозинская набрала 23 (9+14), Татьяна Машковская - 20 (8+12) и Елена Расточило - 18 (8+10)
 
Что же касается двух побед идущей в турнирном реестре вслед за лидером «Химиком» запорожской «Орбиты», то для подопечных ее наставника Владимира Бузаева домашние игры против явного аутсайдера «Регины» вообще оказались очень скоротечными легкими прогулками. В первом матче хозяйкам больше всех очков принесли Анна Харчинская (13) и Виктория Савченко (12), во втором - Полина Пасс (12), Лидия Лучко (12) и Юлия Дымар - 10.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Волынь - Химик - 0:3 (18:25, 20:25, 15:25) и 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:23, 15:10), время игр - соответственно 67 и 111 минут. 
 
Орбита - Регина - 3:0 (25:13, 25:17, 25:12) и 3:0 (25:10, 25:9, 25:9), 54 и 45 минут. 
 
Галычанка - Новатор - 0:3 (16:25, 22:25, 21:25) и 1:3 (20:25, 18:25, 25:22, 13:25), 72 и 90 минут. 
 
Белозгар - Университет-ШВСМ - 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) и 3:1 (25:23, 25:16, 20:25, 25:16), 63 и 80 минут. 
 
И В (ТБ) П (ТБ) С/П О
 
1. Химик 18 17 (0) 1 (1) 53:6 52
 
2. Орбита 18 14 (1) 4 (1) 45:19 42
 
3. Новатор 18 12 (2) 6 (2) 42:25 36
 
4. Белозгар 18 10 (3) 8 (2) 37:32 29
 
5. Волынь 18 10 (4) 8 (2) 36:33 28
 
6. Галычанка 18 6 (0) 12 (1) 21:40 19
 
7. Университет-ШВСМ 18 3 (1) 15 (1) 17:48 9
 
8. Регина 18 0 (0) 18 (1) 6:54 1
 
10-й тур, 25-26 января: Химик - Галычанка, Новатор - Орбита, Регина - Белозгар, Университет-ШВСМ - Волынь.


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