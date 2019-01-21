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2019-01-21
Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" (ВИДЕО)
"Милан" одержал победу над "Дженоа" в матче 20-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голами отметились нападающий Фабио Борини и форвард Хесус Хоакин Сусо.
Фото: gazzetta.it
Победа позволила "Милану" подняться на четвертое место в серии А, теперь столичная команда имеет в своем активе 34 очка.
"Дженоа" с 20 баллами остался на 14-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
20-й тур
"Дженоа" - "Милан" - 0:2 (0:0)
Голы: Борини, 72 (0:1). Сусо, 83 (0:2).
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 76), Ромеро, Мигел Велозу (Дальмонте, 84), Лазович, Бесса, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата (Конти, 14), Абате, Музаккьо, Родригес, Бакайоко, Лукас Пакета, Борини, Сусо (Самуэль Кастильехо, 88), Хакан Чалханоглу (Маури, 79), Кутроне.
Предупреждения: Борини, 8. Ромеро, 41. Кутроне, 45+1. Лукас Пакета, 58. Ролон, 70. Зуканович, 77.
Судья: Орсато (Италия).
21 января. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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