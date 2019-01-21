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Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Дженоа" (ВИДЕО) "Милан" одержал победу над "Дженоа" в матче 20-го тура чемпионата Италии. В составе победителей голами отметились нападающий Фабио Борини и форвард Хесус Хоакин Сусо. Фото: gazzetta.it Победа позволила "Милану" подняться на четвертое место в серии А, теперь столичная команда имеет в своем активе 34 очка. "Дженоа" с 20 баллами остался на 14-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 20-й тур "Дженоа" - "Милан" - 0:2 (0:0) Голы: Борини, 72 (0:1). Сусо, 83 (0:2). "Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 76), Ромеро, Мигел Велозу (Дальмонте, 84), Лазович, Бесса, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме. "Милан": Дж.Доннарумма, Сапата (Конти, 14), Абате, Музаккьо, Родригес, Бакайоко, Лукас Пакета, Борини, Сусо (Самуэль Кастильехо, 88), Хакан Чалханоглу (Маури, 79), Кутроне. Предупреждения: Борини, 8. Ромеро, 41. Кутроне, 45+1. Лукас Пакета, 58. Ролон, 70. Зуканович, 77. Судья: Орсато (Италия). 21 января. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

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