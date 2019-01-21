Примера: "Барселона" сохранила отрыв

"Барселона" обыграла "Леганес" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 3:1.
 
По голу в составе каталонской команды забили Усман Дембеле, Луис Суарес и Лионель Месси.
Фото Примера: "Барселона" сохранила отрыв
Луис Суарес. Фото: fcbarcelona.com
 
Уругваец забил 167-й мяч в составе каталонцев во всех турнирах.
 
Он вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Хосепа Эсколу.
 
"Барса" набрала 46 очков и продолжает лидировать в таблице. Команда на 5 очков опережает "Атлетико", на 10 - "Реал".
 
Чемпионат Испании 
 
Примера
 
20-й тур 
 
"Барселона" - "Леганес" - 3:1 (1:0)
 
Голы: Дембеле, 32 (1:0). Брэйтуэйт, 57 (1:1). Суарес, 71 (2:1). Месси, 90+2 (3:1). 
 
"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Бускетс, Аленья (Месси, 64), Артур (Ракитич, 64), Дембеле (Малком, 69), Суарес, Коутинью.
 
"Леганес": Куэльяр, Тарин, Омеруо, Сиовас, Ньом, Ресио, Весга (Эрасо, 86), Оскар Родригес (Эль-Жар, 86), Сильва, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 78).
 
Предупреждения: Брэйтуэйт, 8. Бускетс, 12. Тарин, 22. Омеруо, 30. Аленья, 54. Сержи Роберто, 60. 
 
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
 
20 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".


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