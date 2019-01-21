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Примера: "Барселона" сохранила отрыв "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 3:1. По голу в составе каталонской команды забили Усман Дембеле, Луис Суарес и Лионель Месси. Луис Суарес. Фото: fcbarcelona.com Уругваец забил 167-й мяч в составе каталонцев во всех турнирах. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории клуба, догнав Хосепа Эсколу. "Барса" набрала 46 очков и продолжает лидировать в таблице. Команда на 5 очков опережает "Атлетико", на 10 - "Реал". Чемпионат Испании Примера 20-й тур "Барселона" - "Леганес" - 3:1 (1:0) Голы: Дембеле, 32 (1:0). Брэйтуэйт, 57 (1:1). Суарес, 71 (2:1). Месси, 90+2 (3:1). "Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Бускетс, Аленья (Месси, 64), Артур (Ракитич, 64), Дембеле (Малком, 69), Суарес, Коутинью. "Леганес": Куэльяр, Тарин, Омеруо, Сиовас, Ньом, Ресио, Весга (Эрасо, 86), Оскар Родригес (Эль-Жар, 86), Сильва, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Сантос, 78). Предупреждения: Брэйтуэйт, 8. Бускетс, 12. Тарин, 22. Омеруо, 30. Аленья, 54. Сержи Роберто, 60. Судья: Де Бургос Бенгоэчеа. 20 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Спорт-Экспресс

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