"Мариуполь": В центре внимания - Борячук (ВИДЕО)  

МАРИУПОЛЬ - СЕПСИ Румыния - 2:1 (1:1)
 
Голы: Борячук, 12 (1:0). Путря, 32 (2:0). Хамид, 83 (2:1).
 
Фото "Мариуполь": В центре внимания - Борячук (ВИДЕО)
Фото: fcmariupol.com
«Мариуполь»: 1-й тайм - Гриценко, Горбунов, Яворский, Дава, Кирюханцев, Игнатенко, Пихаленок, Проданов (Коробенко, 30), Путря, Зубков, Борячук;
 
2-й тайм - Худжамов (Гальчук, 67), Демири, Быков, Чоботенко, Тищенко, Коробенко (Белоконь, 60), Федорчук, Мишнев, Вакула, Чурко, Вакуленко.
 
«Мариуполь», как и подавляющее большинство наших клубов, местом проведения сбора выбрал Турцию, обосновавшись в Сиде в отеле Starlight. Накануне подопечные Александра Бабича провели первый спарринг, встретившись с укомплектованным квалифицированными легионерами румынским «Сепси». 
 
Первую половину встречи украинская команда провела мощно. Вскоре после начала игры «Мариуполь» получил право на штрафной - и Андрей Борячук мастерским ударом поразил цель. А двадцать минут спустя азовцы вновь добилась успеха. Атака, в которой участвовали Александр Пихаленок и тот же Борячук, завершилась передачей на Илью Путрю - и тот не сплоховал. 
«Сепси» пытался отвечать острыми моментами, однако спасти игру не удалось. Максимум, что сумели румыны, - отыграть один мяч усилиями Хамида. 
 
Во втором контрольном матче на турецком сборе «Мариуполь» встретится 24 января с другим румынским клубом - «Газ-Метаном».
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвотыУсик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвоты
Кубок IBU: Очередная бронза БелкинойКубок IBU: Очередная бронза Белкиной
Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  
Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке ИспанииУкраинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании
Лунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИЛунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  
"Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)  . Футбол"Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)  . Футбол
Серия А: "Интер" снова теряет очки (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" снова теряет очки (ВИДЕО)  
"Кременчуг" едва не обжегся на аутсайдере (ВИДЕО)  "Кременчуг" едва не обжегся на аутсайдере (ВИДЕО)  
Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  Лига 1: "Монако" приходит в себя (ВИДЕО)  
Примера: Месси забивает - "Барселона" побеждает (ВИДЕО)  Примера: Месси забивает - "Барселона" побеждает (ВИДЕО)  
Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . ФутболПозор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
Серия А: "Наполи" продолжает погоню за "Ювентусом" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" продолжает погоню за "Ювентусом" (ВИДЕО)  
Серия А: "Лацио" сыграл вничью с "Торино" (ВИДЕО)  Серия А: "Лацио" сыграл вничью с "Торино" (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости