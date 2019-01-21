"Мариуполь": В центре внимания - Борячук (ВИДЕО)  

«Мариуполь», как и подавляющее большинство наших клубов, местом проведения сбора выбрал Турцию, обосновавшись в Сиде в отеле Starlight. Накануне подопечные Александра Бабича провели первый спарринг, встретившись с укомплектованным квалифицированными легионерами румынским «Сепси».
Первую половину встречи украинская команда провела мощно. Вскоре после начала игры «Мариуполь» получил право на штрафной - и Андрей Борячук мастерским ударом поразил цель. А двадцать минут спустя азовцы вновь добилась успеха. Атака, в которой участвовали Александр Пихаленок и тот же Борячук, завершилась передачей на Илью Путрю - и тот не сплоховал.
«Сепси» пытался отвечать острыми моментами, однако спасти игру не удалось. Максимум, что сумели румыны, - отыграть один мяч усилиями Хамида.
Во втором контрольном матче на турецком сборе «Мариуполь» встретится 24 января с другим румынским клубом - «Газ-Метаном».
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