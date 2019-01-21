"Мариуполь": В центре внимания - Борячук (ВИДЕО)  

МАРИУПОЛЬ - СЕПСИ Румыния - 2:1 (1:1)

Голы: Борячук, 12 (1:0). Путря, 32 (2:0). Хамид, 83 (2:1).

Фото: fcmariupol.com

«Мариуполь»: 1-й тайм - Гриценко, Горбунов, Яворский, Дава, Кирюханцев, Игнатенко, Пихаленок, Проданов (Коробенко, 30), Путря, Зубков, Борячук;

2-й тайм - Худжамов (Гальчук, 67), Демири, Быков, Чоботенко, Тищенко, Коробенко (Белоконь, 60), Федорчук, Мишнев, Вакула, Чурко, Вакуленко.

«Мариуполь», как и подавляющее большинство наших клубов, местом проведения сбора выбрал Турцию, обосновавшись в Сиде в отеле Starlight. Накануне подопечные Александра Бабича провели первый спарринг, встретившись с укомплектованным квалифицированными легионерами румынским «Сепси».

Первую половину встречи украинская команда провела мощно. Вскоре после начала игры «Мариуполь» получил право на штрафной - и Андрей Борячук мастерским ударом поразил цель. А двадцать минут спустя азовцы вновь добилась успеха. Атака, в которой участвовали Александр Пихаленок и тот же Борячук, завершилась передачей на Илью Путрю - и тот не сплоховал.

«Сепси» пытался отвечать острыми моментами, однако спасти игру не удалось. Максимум, что сумели румыны, - отыграть один мяч усилиями Хамида.

Во втором контрольном матче на турецком сборе «Мариуполь» встретится 24 января с другим румынским клубом - «Газ-Метаном».