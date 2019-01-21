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Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО) "Наполи" обыграл "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 2:1. В составе неаполитанцев по голу забили Хосе Кальехон и Аркадиуш Милик, за римлян - Чиро Иммобиле. Фото: gazzetta.it "Наполи" набрал 47 очков и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков. Чемпионат Италии Серия А 20-й тур "Наполи" - "Лацио" - 2:1 (2:0) Голы: Кальехон, 34 (1:0). Милик, 37 (2:0). Иммобиле, 65 (2:1). "Наполи": Мерет, Альбиоль, Малькюи, Мариу Руй, Максимович, Зелиньски, Диавара (Верди, 72), Руис, Кальехон (Хюсай, 88), Мертенс (Унас, 82), Милик. "Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Лукаку (Корреа, 46), Луис Фелипе (Баштуш, 28), Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Габаррон, 73), Иммобиле. Предупреждения: Милинкович-Савич, 20. Ачерби, 36. Луис Альберто, 87. Зелиньски, 88. Лулич, 90+1. Удаление: Ачерби, 70. Судья: Рокки. 20 января. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

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