Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  

"Наполи" обыграл "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 2:1.
 
В составе неаполитанцев по голу забили Хосе Кальехон и Аркадиуш Милик, за римлян - Чиро Иммобиле. 
Фото Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Наполи" набрал 47 очков и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков.
 
Чемпионат Италии 
 
Серия А 
 
20-й тур 
 
"Наполи" - "Лацио" - 2:1 (2:0)
 
Голы: Кальехон, 34 (1:0). Милик, 37 (2:0). Иммобиле, 65 (2:1). 
 
"Наполи": Мерет, Альбиоль, Малькюи, Мариу Руй, Максимович, Зелиньски, Диавара (Верди, 72), Руис, Кальехон (Хюсай, 88), Мертенс (Унас, 82), Милик.
 
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Лукаку (Корреа, 46), Луис Фелипе (Баштуш, 28), Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Габаррон, 73), Иммобиле.
 
Предупреждения: Милинкович-Савич, 20. Ачерби, 36. Луис Альберто, 87. Зелиньски, 88. Лулич, 90+1. 
 
Удаление: Ачерби, 70. 
 
Судья: Рокки.
 
20 января. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
 


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