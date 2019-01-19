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2019-01-19
"Динамо": Первая победа в новом году
Контрольный матч
«Динамо» - «Бохум» - 3:0 (1:0)
Голы: Цыганков, 29 (1:0). Русин, 67 (2:0). Русин, 69 (3:0).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Динамо» (первый тайм): Бойко, Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко (Пиварич, 38), Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Соль.
«Динамо» (второй тайм): Бущан, Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич, Че Че, Андриевский, Буэну, Гармаш, Сидклей, Русин.
Киевское «Динамо» сыграло первый матч в рамках первого зимнего сбора, который «бело-синие» традиционно проводят в испанской Марбелье. На городском стадионе курортного городка на берегу Средиземного моря подопечные Александра Хацкевича встречались с середняком второй немецкой Бундеслиги - «Бохумом».
Тренерский штаб киевлян сделал приятный сюрприз болельщикам клуба, выпустив с первых минут на поле новичка команды нападающего Франа Соля, который только вчера присоединился к тренировочному лагерю «бело-синих». Испанец сыграл отведенные 45 минут активно, пытаясь подыгрывать партнерам по атаке, и продемонстрировал, что много времени для адаптации ему не понадобится.
Первый тайм завершился при минимальном преимуществе «Динамо», и этот мяч был забит без участия испанского новичка. Вербич протащил мяч по левому флангу, после передачи Беньямина мяч отскочил к Шапаренко, который удобно вывел на ударную позицию Цыганкова, и Виктор точно пробил в угол, открыв счет забитым мячам «бело-синих» в 2019 году.
После перерыва традиционно для первых матчей на тренировочных сборах тренерский штаб полностью сменил состав. Несмотря на то, что на поле вышли в основном молодые исполнители, они смогли довести превосходство «Динамо» до разгромного. Дублем отметился Назарий Русин – сначала он хладнокровно разобрался с защитником, воспользовавшись рикошетом после удара Пиварича, и отправил мяч в ворота с близкого расстояния, а затем реализовал выход один на один после разрезной передачи от Андриевского.
Таким образом, «Динамо» начало 2019 год с уверенной победы. Впереди очередные тяжелые тренировочные дни и новые контрольные матчи, ближайший из которых – 23 января против румынского «Стяуа».
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