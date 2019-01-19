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2019-01-19
Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Команда выступала в следующем составе: Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье.
Фото: biathlonworld.com
Второй стала сборная Норвегии, третьей - сборная Германии.
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Валентины Семеренко, Юлии Журавок и Виты Семеренко заняла 15-е место.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) - 1:09.27,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
2. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - отставание 11,5 (0 + 7)
3. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) - +23,4 (0 + 9)
4. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) - 1.29,0 (0 + 9)
5. РоSSия (Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1.46,2 (0 + 14)
6. Словакия (Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина) - 1.57,6 (1 + 7)...
15. Украина (Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок, Вита Семеренко) - 3.56,7 (0 +7)
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