Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
 
Команда выступала в следующем составе: Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье.
Фото Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Фото: biathlonworld.com
 
Второй стала сборная Норвегии, третьей - сборная Германии.
 
Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Валентины Семеренко, Юлии Журавок и Виты Семеренко заняла 15-е место.
 
Рупольдинг (Германия)
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Эстафета 4 х 6 км
 
1. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) - 1:09.27,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
 
2. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - отставание 11,5 (0 + 7)
 
3. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) - +23,4 (0 + 9)
 
4. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) - 1.29,0  (0 + 9)
 
5. РоSSия (Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1.46,2  (0 + 14)
 
6. Словакия (Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина) - 1.57,6 (1 + 7)...
 
15. Украина (Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок, Вита Семеренко) - 3.56,7 (0 +7)
 


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