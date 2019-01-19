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Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда выступала в следующем составе: Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье. Фото: biathlonworld.com Второй стала сборная Норвегии, третьей - сборная Германии. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Валентины Семеренко, Юлии Журавок и Виты Семеренко заняла 15-е место. Рупольдинг (Германия) Кубок мира Женщины Эстафета 4 х 6 км 1. Франция (Жюли Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье) - 1:09.27,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона) 2. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - отставание 11,5 (0 + 7) 3. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) - +23,4 (0 + 9) 4. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг) - 1.29,0 (0 + 9) 5. РоSSия (Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт) - 1.46,2 (0 + 14) 6. Словакия (Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина) - 1.57,6 (1 + 7)... 15. Украина (Анастасия Меркушина, Валентина Семеренко, Юлия Журавок, Вита Семеренко) - 3.56,7 (0 +7) Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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