Суперлига: "Днепр" вновь не при победе

ЗАПОРОЖЬЕ - ДНЕПР - 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

«Запорожье»: Холтон (27 + 6 передач + 4 перехвата), Кондраков (5), Мироненко (15), Хилл (12 + 5 подборов), Прессли (7) - старт; Трент (14 + 6 подборов + 7 передач + 6 перехватов), Буц (7), Шевченко (4 + 8 подборов), Титов (2), Овдеенко.

Фото: fbu.ua

«Днепр»: Вильховецкий (5 + 4 передачи), Мишула (24 + 4 передачи + 4 перехвата), Закурдаев (12 + 5 передач), Сизов (5 + 5 передач), Тимофеенко (15 + 12 подборов) - старт; Ревзин (12 + 7 подборов), Натяжко (6), Глебов (9 + 4 передачи), Кожемякин (2).

17 января. Запорожье. ДС «Юность». 1200 зрителей.

Хозяева площадки начали весьма уверенно, в очередной раз сделав ставку на проворность и точность своих легионеров. Особенно докучал гостям Майкл Холтон, у которого прилично полетело из-за шестиметровой линии. Кстати, его оттуда неплохо поддержал Андрей Мироненко, и «Запорожье» внушительно оторвалось в счете, достигнув максимального гандикапа в 17 очков.

Однако «Днепр» никак не относится к тем командам, которые привыкли заранее выбрасывать белый флаг. Не случилось этого и сейчас. Соответственно, в третьей четверти, втянув соперников в эдакий бесшабашный баскетбол на повышенных скоростях и быстрыми бросками, днепряне добились того, что лидеры оппонентов заметно устали.

И на этом фоне Александр Мишула со Станиславом Тимофеенко, которые в четвертом периоде выглядели несколько свежее, постепенно подтянули свою команду на расстояние удачного камбэка. Попадание первого из них за 21 секунду до сирены сделало счет - 89:91. Однако в оставшиеся до сирены мгновения игроки обеих команд много начудили с линии штрафных бросков, в результате чего днепряне таки примирились с ролью проигравших.

Таким образом, «Запорожье» по количеству побед сравнялось с «Днепром» в таблице, и теперь они делят там вторую позицию. А «Химик» еще более упрочил единоличное лидерство.

НИКОЛАЕВ - ПОЛИТЕХНИК - 94:78 (33:28, 21:16, 13:15, 27:19)

«Николаев»: Хохоник (1), : Хохоник (1), Попов (11 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Омоера (13 + 7 подборов), Онуфриев (14), Адедиран (16) - старт; Зотов (18 + 10 передач + 3 перехвата), Жуковский (8), Приймак (8), Давидюк (3), Тонченко (2), Аникиенко, Бобров.

«Политехник» (Харьков): Дэвис (25 + 5 перехватов), Козлов (17), Чугунов, Рочняк (23 + 5 подборов), Грэм (10 + 12 подборов + 5 передач) - старт; Кузнецов (1), Завадский (2), Колотилов.

17 января. Южный. ФСК «Олимп». 450 зрителей.

Травма главного бомбардира «Политехника» Ди Джей Кромера вновь привела к поражению харьковчан. Четвертому подряд, между прочим. Николаевцы здорово прикрыли Делвона Грэма, и хотя за того неплохо поработал Джаван Дэвис в компании с Антоном Рочняком и Романом Козловым, для победы над номинальными хозяевами площадки (матч проходил в Южном) их усилий оказалось недостаточно.

Подопечные Виталия Черния брали свое более глубокой скамейкой исполнителей, и в заключительной четверти гостям элементарно не хватило сил. Плюс, серия трехочковых попаданий удалась Виталию Зотову и Сергею Попову.

Таким образом, «Николаев» выказал недвузначное нежелание опускаться до позиций аутсайдеров, а вот «Политехник» на пути оттуда прилично притормозил. Все ждут возвращения Кромера…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

И В П ИО О

1. Химик 17 13 4 1485-1395 30

2. Запорожье 18 11 7 1599-1542 29

3. Днепр 18 11 7 1466-1408 29

4. Киев-Баскет 16 9 7 1328-1258 25

5. Николаев 15 7 7 1167-1181 23

6. Политехник 18 4 14 1345-1491 22

7. Одесса 15 6 9 1223-1239 21

8. Черкаськи мавпы 13 3 10 1087-1187 16