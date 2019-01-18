Кличко обсудил контракт на три боя, - The Ring

Слухи о возможном возвращении легендарного украинца в ринг не утихают.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко провел переговоры со стриминговой платформой DAZN, касающиеся его трех боев, сообщает The Ring.

По информации издания, по возвращении в ринг Кличко-младший хочет провести сначала бой в Германии, где прошла большая часть карьеры украинского чемпиона, с соперником среднего уровня.

После чего чемпион Олимпийских игр-1996 в Атланте намерен провести реванши с британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, Фьюри украинец проиграл в 2015 году,

а Джошуа – в 2017-м.