Ломаченко проведет объединительный бой в апреле

На кону будут стоять три чемпионских пояса.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выйдет на ринг 12 апреля в Лос-Анджелесе, чтобы провести объединительный бой, утверждает промоутер украинца Боб Арум.

При этом Арум отметил, что претенденты на титул IBF Ричард Комми и Иса Чаниев подписали контракт на бой с Ломаченко.

"2 февраля Ричард Комми и Иса Чаниев будут сражаться за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня уже подписали контракт на встречу с Ломаченко в апреле. Если это произойдет, это будет его следующий бой", - цитирует Арума Talksport.com.

Ранее украинец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.