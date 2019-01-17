Ломаченко проведет объединительный бой в апреле

На кону будут стоять три чемпионских пояса.

Ломаченко проведет объединительный бой в апреле
Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выйдет на ринг 12 апреля в Лос-Анджелесе, чтобы провести объединительный бой, утверждает промоутер украинца Боб Арум.

При этом Арум отметил, что претенденты на титул IBF Ричард Комми и Иса Чаниев подписали контракт на бой с Ломаченко.

"2 февраля Ричард Комми и Иса Чаниев будут сражаться за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня уже подписали контракт на встречу с Ломаченко в апреле. Если это произойдет, это будет его следующий бой", - цитирует Арума Talksport.com.

Ранее украинец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.


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