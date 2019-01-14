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"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии "Фиорентина" на выезде обыграла "Торино" в матче 1/8 финала Кубка Италии. В составе победителей дубль сделал Федерико Кьеза. Федерико Кьеза. Фото: gazzetta.it В 1/4 финала "фиалки" сыграют с победителем матча "Рома" - "Виртус Энтелла". Кубок Италии 1/8 финала "Торино" - "Фиорентина" - 0:2 (0:0) Голы: Кьеза, 87 (0:1). Кьеза, 90+2 (0:2). "Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу (Лянко, 72), Джиджи, Иццо, Эйна (Беренгер, 89), Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 78), Яго Фальке, Белотти. "Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Дабо, 89), Верету, Фернандес, Миральяс (Жерсон, 52), Муриэль (Симеоне, 64), Кьеза. Предупреждения: Бенасси, 24. Миленкович, 31. Верету, 45. Пеццела, 53. Эйна, 75. Судья: Абиссо (Италия). 13 января. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

Спорт-Экспресс

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