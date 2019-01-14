"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Фиорентина" на выезде обыграла "Торино" в матче 1/8 финала Кубка Италии.
 
В составе победителей дубль сделал Федерико Кьеза.
Фото "Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Федерико Кьеза. Фото: gazzetta.it
 
В 1/4 финала "фиалки" сыграют с победителем матча "Рома" - "Виртус Энтелла".
 
Кубок Италии
 
1/8 финала
 
"Торино" - "Фиорентина" - 0:2 (0:0)
 
Голы: Кьеза, 87 (0:1). Кьеза, 90+2 (0:2).
 
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу (Лянко, 72), Джиджи, Иццо, Эйна (Беренгер, 89), Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 78), Яго Фальке, Белотти.
 
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Дабо, 89), Верету, Фернандес, Миральяс (Жерсон, 52), Муриэль (Симеоне, 64), Кьеза.
 
Предупреждения: Бенасси, 24. Миленкович, 31. Верету, 45. Пеццела, 53. Эйна, 75.
 
Судья: Абиссо (Италия).
 
13 января. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".


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