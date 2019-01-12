Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"

Четверка украинских атлетов выступила на традиционном международном турнире «Кубок Катара».
 
Трижды серебряным призером в двоеборье и отдельных упражнениях в категории свыше 87 кг стала двукратная вице-чемпионка Европы Анастасия Лысенко из Черноморска Одесской области.
Фото Украинские атлеты успешно выступили на "Кубке Катара"
Юлия Шимечко. Фото: uwf.net.ua
 
Ее сумма - 252 кг (112+140). А все золото тут досталось китаянке Чжоу Сяомань - 303 (128+175).
 
Хотя обладательница медалей всех континентальных достоинств и мировой бронзы Юлия Шимечко (в девичестве - Калина) из Мариуполя, выступая в категории до 64 кг, показала в двоеборье пятый результат 197 кг (83+114), однако в толчке завоевала бронзу.
 
Приятно, что после длительного отсутствия на соревновательном помосте из-за травм она постепенно приобретает хорошую.спортивную форму.
 
Также пятую сумму 321 кг (146+175) набрал в категории до 81 кг бронзовый призер молодежного чемпионата Европы-2018 харьковчанин Игорь Конотоп. А опытный Роман Зайцев из Краматорска Донецкой области (до 109 кг) финишировал четвертым - 383 кг (171+212).
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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