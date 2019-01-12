"Тоттенхэм" согласился отпустить Кейна в "Реал", - СМИ

Но только за 350 млн евро.

"Тоттенхэм" согласился отпустить Кейна в "Реал", - СМИ
Харри Кейн
Фото: твиттер

"Тоттенхэм Хотспур" готов продать форварда Харри Кейна в "Реал" за 350 млн евро, сообщает AS.

По информации источника, именно такой ценник "шпоры" установили за игрока сборной Англии. Перед рождественскими каникулами один из представителей мадридского клуба консультировался с руководством "Тоттенхэма" по поводу трансферной стоимости Кейна, отмечает издание.

Клуб с северного Лондона готов начать переговоры, в случае если за нападающего предложат данную сумму, уточняет AS.

Добавим, что интерес к Кейну проявляет и "Барселона".

В нынешнем сезоне обладатель Золотой бутсы Чемпионата мира-2018 принял участие в 21 матче Английской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.


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