УЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы. Футбол

"Орлы" могут остаться без поддержки в Украине.

УЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы
Фото: UEFA.com

Немецкий "Айнтрахт" попал под санкции из-за действий своих болельщиков в матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:2), который состоялся 13 декабря в Италии, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В частности, Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отметил, что в римском матче фаны франкфуртского клуба бросали файеры и посторонние предметы, а также предприняли попытку вторжения на футбольное поле.

С учетом вышеизложенного дисциплинарный орган УЕФА принял решение оштрафовать "Айнтрахт" на 80 тыс. евро, а также запретить немецкому клубу продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч команды в еврокубках. Его франкфуртцы проведут против донецкого "Шахтера" в рамках 1/16 Лиги Европы.

Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" состоится 14 февраля в 22:00 на харьковском ОСК "Металлист".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигуУкраина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу
Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . ФутболПозор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол
Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. ФутболМарадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мираВратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" подписал контракт с израильским вингером. Футбол"Шахтер" подписал контракт с израильским вингером. Футбол
Матч Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Юнайтед" может пройти при пустых трибунахМатч Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Юнайтед" может пройти при пустых трибунах
Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка ИспанииГолливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании
В матче чемпионата НХЛ "Рейнджерс" – "Вегас" состоялась яркая драка тафгаевВ матче чемпионата НХЛ "Рейнджерс" – "Вегас" состоялась яркая драка тафгаев
"Порту" подписал Пепе. Футбол"Порту" подписал Пепе. Футбол
Милевский триумфально возвращается в брестское "Динамо". ФутболМилевский триумфально возвращается в брестское "Динамо". Футбол
Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . ФутболПозор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол
"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова. Футбол"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова. Футбол
Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. ФутболМарадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол
"Реал": Повторение ошибок. Футбол"Реал": Повторение ошибок. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости