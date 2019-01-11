УЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы. Футбол

"Орлы" могут остаться без поддержки в Украине.

Немецкий "Айнтрахт" попал под санкции из-за действий своих болельщиков в матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:2), который состоялся 13 декабря в Италии, сообщается на официальном сайте УЕФА .

В частности, Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отметил, что в римском матче фаны франкфуртского клуба бросали файеры и посторонние предметы, а также предприняли попытку вторжения на футбольное поле.

С учетом вышеизложенного дисциплинарный орган УЕФА принял решение оштрафовать "Айнтрахт" на 80 тыс. евро, а также запретить немецкому клубу продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч команды в еврокубках. Его франкфуртцы проведут против донецкого "Шахтера" в рамках 1/16 Лиги Европы.

Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" состоится 14 февраля в 22:00 на харьковском ОСК "Металлист".