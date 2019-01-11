УЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы. Футбол
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Немецкий "Айнтрахт" попал под санкции из-за действий своих болельщиков в матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:2), который состоялся 13 декабря в Италии, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В частности, Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА отметил, что в римском матче фаны франкфуртского клуба бросали файеры и посторонние предметы, а также предприняли попытку вторжения на футбольное поле.
С учетом вышеизложенного дисциплинарный орган УЕФА принял решение оштрафовать "Айнтрахт" на 80 тыс. евро, а также запретить немецкому клубу продавать билеты болельщикам на следующий выездной матч команды в еврокубках. Его франкфуртцы проведут против донецкого "Шахтера" в рамках 1/16 Лиги Европы.
Напомним, первый матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" состоится 14 февраля в 22:00 на харьковском ОСК "Металлист".
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11.01.2019 11:34