Кличко вернется на ринг и проведет бой на "Уэмбли", - источник

Один из самых известных и уважаемых британских профильных журналистов, пишущих о боксе, Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing заявил, что, по его информации, Владимир Кличко в ближайшее время вернется в ринг.

Легендарный украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе может провести бой на стадионе, на котором он провел свой последний поединок в профессиональной карьере – "Уэмбли".

При этом Банс предполагает, что бой состоится в апреле против чемпиона по версиям WBC Sliver и WBO International, британца Диллиана Уайта.

"Мне все больше кажется, что Джошуа (чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO, прим. LB.ua) проведет бой с Миллером в США . Тогда либо апрельская дата на "Уэмбли" (13 апреля) будет перенесена, либо там будет происходить не менее грандиозное событи", - отмечает Банс.

"Не знаю, можно ли об этом говорить, но я чаще слышу об этом. Владимир Кличко возвращается, и он снова собирается выйти в ринг. Все чаще я слышу, что он выйдет против большого британского тяжеловеса. Нет, это не Джошуа или Фьюри – это Диллиан Уайт", - подытожил в своем подкасте журналист.

В декабре прошлого года промоутер Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.

Напомним, в своем последнем поединке Владимир Кличко в апреле 2017 года проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Спустя 4 месяца после боя с Джошуа Владимир Кличко ушел из бокса, заявив: "Я достиг всего, о чем мечтал, и теперь я хочу начать свою вторую карьеру после спорта".