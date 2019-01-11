Кличко вернется на ринг и проведет бой на "Уэмбли", - источник

Владимир Кличко давно подумывает над возвращением в ринг.

Кличко вернется на ринг и проведет бой на "Уэмбли", - источник
Владимир Кличко
Фото: Boxing Scene

Один из самых известных и уважаемых британских профильных журналистов, пишущих о боксе, Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Boxing заявил, что, по его информации, Владимир Кличко в ближайшее время вернется в ринг.

Легендарный украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе может провести бой на стадионе, на котором он провел свой последний поединок в профессиональной карьере – "Уэмбли".

При этом Банс предполагает, что бой состоится в апреле против чемпиона по версиям WBC Sliver и WBO International, британца Диллиана Уайта.

"Мне все больше кажется, что Джошуа (чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO, прим. LB.ua) проведет бой с Миллером в США. Тогда либо апрельская дата на "Уэмбли" (13 апреля) будет перенесена, либо там будет происходить не менее грандиозное событи", - отмечает Банс.

"Не знаю, можно ли об этом говорить, но я чаще слышу об этом. Владимир Кличко возвращается, и он снова собирается выйти в ринг. Все чаще я слышу, что он выйдет против большого британского тяжеловеса. Нет, это не Джошуа или Фьюри – это Диллиан Уайт", - подытожил в своем подкасте журналист.

В декабре прошлого года промоутер Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.

Напомним, в своем последнем поединке Владимир Кличко в апреле 2017 года проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Спустя 4 месяца после боя с Джошуа Владимир Кличко ушел из бокса, заявив: "Я достиг всего, о чем мечтал, и теперь я хочу начать свою вторую карьеру после спорта".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигуУкраина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу
Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . ФутболПозор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол
Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. ФутболМарадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол
Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира (ВИДЕО)  
Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мираВратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на молодежном чемпионате мира
Блок рекламы


Похожие новости
Уайлдер: Победа в бою с Кличко - большая удача для ФьюриУайлдер: Победа в бою с Кличко - большая удача для Фьюри
U-20: Подготовку к чемпионату мира сборная Украины начнет двумя спаррингамиU-20: Подготовку к чемпионату мира сборная Украины начнет двумя спаррингами
Флойд Мэйвезер проведет бой против японского бойца MMAФлойд Мэйвезер проведет бой против японского бойца MMA
Новак Джокович вернется на вершину рейтинга АТРНовак Джокович вернется на вершину рейтинга АТР
Илунга: Кличко вряд ли подозревал, что готовит себе преемникаИлунга: Кличко вряд ли подозревал, что готовит себе преемника
Леннокс Льюис: я вошел в эпоху Кличко, а моя эпоха - это яЛеннокс Льюис: я вошел в эпоху Кличко, а моя эпоха - это я
В 2019 в Формуле-1 все перевернется с ног на голову...В 2019 в Формуле-1 все перевернется с ног на голову...
Фьюри: Уайлдер, ты совсем не Владимир Кличко!Фьюри: Уайлдер, ты совсем не Владимир Кличко!
Братья Кличко попали в Книгу рекордов ГиннесаБратья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса
Владимиру Кличко вручили чемпионский пояс WBCВладимиру Кличко вручили чемпионский пояс WBC
Последние новости
Подгружаем последние новости