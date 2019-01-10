Главный тренер сборной Украины по боксу подал в отставку

Многолетний наставник Национальной сборной команды Украины по боксу Дмитрий Сосновский решил прекратить работу на этой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Вместе с тем iSport.ua сообщает, что Сосновский написал заявление по просьбе президента ФБУ Владимира Продивуса.

Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет. На это время припал период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне. Сам Дмитрий Сосновский признавался в 2011 году лучшим тренером мира по версии АИБА.

Имя нового главного тренера мужской сборной будет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.