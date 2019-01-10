Один из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной Украины
"Рома" хочет купить Руслана Малиновского уже этой зимой.
"Рома" сделала официальное предложение бельгийскому "Генку" насчет аренды с последующим выкупом полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Footboom.
При этом римский клуб согласится арендовать Малиновского в том случае, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если бельгийский клуб согласится на эти условия, "Рома" арендует Руслана с последующим выкупом летом за фиксированную сумму (около 12 млн евро).
Если "Генк" не пойдёт на эти условия, "джаллоросси" будет пытаться достичь договоренности о полноценном трансфере игрока сборной Украины летом, отмечает издание.
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