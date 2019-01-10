Один из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной Украины

"Рома" хочет купить Руслана Малиновского уже этой зимой.

Один из итальянских грандов сделал предложение по игроку сборной Украины
Руслан Малиновский
Фото: Footboom.com

"Рома" сделала официальное предложение бельгийскому "Генку" насчет аренды с последующим выкупом полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Footboom.

При этом римский клуб согласится арендовать Малиновского в том случае, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если бельгийский клуб согласится на эти условия, "Рома" арендует Руслана с последующим выкупом летом за фиксированную сумму (около 12 млн евро).

Если "Генк" не пойдёт на эти условия, "джаллоросси" будет пытаться достичь договоренности о полноценном трансфере игрока сборной Украины летом, отмечает издание.


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