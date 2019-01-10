Определены следующий соперник Ломаченко и дата проведения боя

Василий Ломаченко в апреле будет драться за пояс IBF.

Определены следующий соперник Ломаченко и дата проведения боя
Боб Арум и Василий Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Промоутер непобежденного чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум в интервью Milky Way Sports сообщил, когда его клиент проведет следующий бой.

- Как я понимаю, Ломаченко вернется в Лос-Анджелес весной.

- Да, в апреле.

- Уже определено место боя?

- В ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса.

- Он будет драться с обладателем титула IBF, который должен определиться 2 февраля в одном из ваших кардов?

- Да, верно. Все правильно.

Отметим, что 2 февраля бой за титул IBF проведут чемпион по версии IBF Intercontinental и WBO International, россиянин Иса Чаниев и ганец Ричард Комми.


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