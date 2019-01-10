Определены следующий соперник Ломаченко и дата проведения боя
Василий Ломаченко в апреле будет драться за пояс IBF.
Промоутер непобежденного чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум в интервью Milky Way Sports сообщил, когда его клиент проведет следующий бой.
- Как я понимаю, Ломаченко вернется в Лос-Анджелес весной.
- Да, в апреле.
- Уже определено место боя?
- В ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса.
- Он будет драться с обладателем титула IBF, который должен определиться 2 февраля в одном из ваших кардов?
- Да, верно. Все правильно.
Отметим, что 2 февраля бой за титул IBF проведут чемпион по версии IBF Intercontinental и WBO International, россиянин Иса Чаниев и ганец Ричард Комми.
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Спорт
10.01.2019 15:31