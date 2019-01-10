Милевский триумфально возвращается в брестское "Динамо". Футбол
Артем Милевский более не является футболистом венгерской "Кишварды".
Украинский нападающий Артем Милевский принял решение покинуть клуб "Кишварда" по собственному желанию, сообщает официальный сайт венгерской команды.
Отмечается, что экс-игрок сборной Украины возвращается в свою прежнюю команду, брестское "Динамо".
"Как бы мы не сожалели, но должны объявить, что пошли Артему Милевскому на встречу в его желании покинуть нашу команду. Сейчас игрок пытается оформить переход в "Динамо-Брест", откуда он к нам и переехал", - прокомментировал уход украинца спортивный директор венгерского клуба Аттила Ревеш.
"Мы благодарим Милевского за проведенное время в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей его карьере", – резюмировал футбольный функционер.
Милевский присоединился к "Кишварде" в летнее трансферное окно, подписав соглашение на один год. За проведенное время в Венгрии Артем сыграл 8 матчей, отыграв в общей сложности 459 минут на поле и отдал два ассиста.
Ранее Милевский с июля 2017 года по июль 2018-го защищал цвета брестского "Динамо". В составе белорусского клуба провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.
"Динамо" расторгло контракт с украинцем в июле прошлого года, по слухам – украинец нарушил спортивный режим.
Позже агент украинца Александр Панков опроверг информацию, что Милевский нарушал спортивный режим. А фанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть Артема в клуб.
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