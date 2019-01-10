Милевский триумфально возвращается в брестское "Динамо". Футбол

Украинский нападающий Артем Милевский принял решение покинуть клуб "Кишварда" по собственному желанию, сообщает официальный сайт венгерской команды.

Отмечается, что экс-игрок сборной Украины возвращается в свою прежнюю команду, брестское "Динамо".

"Как бы мы не сожалели, но должны объявить, что пошли Артему Милевскому на встречу в его желании покинуть нашу команду. Сейчас игрок пытается оформить переход в "Динамо-Брест", откуда он к нам и переехал", - прокомментировал уход украинца спортивный директор венгерского клуба Аттила Ревеш.

"Мы благодарим Милевского за проведенное время в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей его карьере", – резюмировал футбольный функционер.

Милевский присоединился к "Кишварде" в летнее трансферное окно, подписав соглашение на один год. За проведенное время в Венгрии Артем сыграл 8 матчей, отыграв в общей сложности 459 минут на поле и отдал два ассиста.

Ранее Милевский с июля 2017 года по июль 2018-го защищал цвета брестского "Динамо". В составе белорусского клуба провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.

"Динамо" расторгло контракт с украинцем в июле прошлого года, по слухам – украинец нарушил спортивный режим.

Позже агент украинца Александр Панков опроверг информацию, что Милевский нарушал спортивный режим. А фанаты брестского "Динамо" потребовали вернуть Артема в клуб.