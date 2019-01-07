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2019-01-07
"ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции
"ПСЖ" вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив "ГСИ Понтиви" со счетом 4:0.
Голы забили Неймар, Кильян Мбаппе (с пенальти) и Юлиан Дракслер.
Фото: psg.fr
Еще один мяч в свои ворота забил Сильвен Жюль.
Кубок Франции
1/32 финала
"ГСИ Понтиви" - "ПСЖ" - 0:4 (0:1)
Голы: Жюль, 24 - в свои ворота (0:1). Неймар, 70 (0:2). Мбаппе, 77 - с пенальти (0:3). Дракслер, 87 (0:4).
Судья: Лави (Франция).
6 января. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".
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