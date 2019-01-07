Новостей.COM ⇒ Спорт

"ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции "ПСЖ" вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив "ГСИ Понтиви" со счетом 4:0. Голы забили Неймар, Кильян Мбаппе (с пенальти) и Юлиан Дракслер. Фото: psg.fr Еще один мяч в свои ворота забил Сильвен Жюль. Кубок Франции 1/32 финала "ГСИ Понтиви" - "ПСЖ" - 0:4 (0:1) Голы: Жюль, 24 - в свои ворота (0:1). Неймар, 70 (0:2). Мбаппе, 77 - с пенальти (0:3). Дракслер, 87 (0:4). Судья: Лави (Франция). 6 января. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.