"ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции

"ПСЖ" вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив "ГСИ Понтиви" со счетом 4:0.
 
Голы забили Неймар, Кильян Мбаппе (с пенальти) и Юлиан Дракслер.
Фото "ПСЖ" - в 1/16 финала Кубка Франции
Фото: psg.fr
 
Еще один мяч в свои ворота забил Сильвен Жюль.
 
Кубок Франции 
 
1/32 финала 
 
"ГСИ Понтиви" - "ПСЖ" - 0:4 (0:1)
 
Голы: Жюль, 24 - в свои ворота (0:1). Неймар, 70 (0:2). Мбаппе, 77 - с пенальти (0:3). Дракслер, 87 (0:4). 
 
Судья: Лави (Франция).
 
6 января. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".


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