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Примера: Месси забивает - "Барселона" побеждает (ВИДЕО) "Барселона" в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. Голы у каталонцев забили Лионель Месси и Луис Суарес. У хозяев поля отличился Хайме Мата. Фото: marca.com Чемпионат Испании Примера 18-й тур "Хетафе" - "Барселона" - 1:2 (1:2) Голы: Месси, 20 (0:1). Л.Суарес, 39 (0:2). Хайме Мата, 43 (1:2). "Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Д.Суарес, Фулькье (Хорхе Молина, 57), Джене, Портильо (Ибаньес, 84), Максимович, Арамбарри, Анхель (Сайс, 74), Хайме Мата. "Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто, Лангле, Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Артур (Аленья, 88), Месси, Л.Суарес, Дембеле (Коутинью, 84). Предупреждения: Артур, 12. Жорди Альба, 15. Фулькье, 15. Д.Суарес, 61. Видаль, 65. Кабрера, 69. Максимович, 77. Судья: Куадра Фернандес (Испания). 6 января. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

Спорт-Экспресс

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