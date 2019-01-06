15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии

Дарья Лопатецкая завоевала третий титул в профессионалах.

15-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Чехии
Фото: youtube.com

15-летняя украинка Дарья Лопатецкая выиграла турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25 тысяч, победив в финале чешку Барбору Штефкову со счетом 6:4, 6:2.

Как отмечает профильное издание "Большой теннис Украины", это третий титул Лопатецкой в профессиональной карьере. В прошлом году она выиграла два 15-тысячника ITF Pro Circuit в Анталье и Байе.

За победу на турнире в Гонконге Лопатецкая получит 50 очков в зачет рейтинга WTA.

Сейчас Лопатецкая занимает 492 место в рейтинге.


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