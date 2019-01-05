Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол
Легенде сделают операцию в ближайшее время.
Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира-1996, а ныне главный тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона был госпитализирован на родине в Буэнос-Айресе после прохождения стандартного медицинского осмотра, утверждает Goal.
В то же время, никаких осложнений у 58-летнего Марадоны, по словам врачей, нет, отмечает издание.
Это не первый случай за последние полгода, когда Марадону госпитализировали. После матча Чемпионата мира-2018 Аргентина - Нигерия (2:1) Диего также была нужна госпитализация.
Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре прошлого года.
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05.01.2019 07:13