Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира-1996, а ныне главный тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона был госпитализирован на родине в Буэнос-Айресе после прохождения стандартного медицинского осмотра, утверждает Goal.

В то же время, никаких осложнений у 58-летнего Марадоны, по словам врачей, нет, отмечает издание.

Это не первый случай за последние полгода, когда Марадону госпитализировали. После матча Чемпионата мира-2018 Аргентина - Нигерия (2:1) Диего также была нужна госпитализация.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре прошлого года.