Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке. Футбол

Легенде сделают операцию в ближайшее время.

Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке
Диего Марадона
Фото: footboom.com

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира-1996, а ныне главный тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона был госпитализирован на родине в Буэнос-Айресе после прохождения стандартного медицинского осмотра, утверждает Goal.

В то же время, никаких осложнений у 58-летнего Марадоны, по словам врачей, нет, отмечает издание.

Это не первый случай за последние полгода, когда Марадону госпитализировали. После матча Чемпионата мира-2018 Аргентина - Нигерия (2:1) Диего также была нужна госпитализация.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре прошлого года.


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