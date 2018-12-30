Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку

Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в гонке преследования на Рождественской гонке в Гельзенкирхене.
 
Вторыми стали немцы Франциска Пройс и Симон Шемп.
Фото Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку
Фото: fondoitalia.it
 
Замкнули тройку призеров Дарья Домрачева из Белоруссии и ее муж, норвежец Оле Эйнар Бьорндален.
 
Украинский дуэт Юлия Джима - Артем Прима занял в итоге восьмое место.
 
Рождественская гонка
 
Гонка преследования
 
1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) - 33.23,6
 
2. Франциска Пройс/Симон Шемп (Германия) - отставание 1,2
 
3. Дарья Домрачева (Беларусь)/Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 24,2
 
4. Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия) - 24,3
 
5. Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия) - 1.04,1
 
8. Юлия Джима - Артем Прима (Украина) - 2.12,3.
 


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