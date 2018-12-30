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Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку Итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер победили в гонке преследования на Рождественской гонке в Гельзенкирхене. Вторыми стали немцы Франциска Пройс и Симон Шемп. Фото: fondoitalia.it Замкнули тройку призеров Дарья Домрачева из Белоруссии и ее муж, норвежец Оле Эйнар Бьорндален. Украинский дуэт Юлия Джима - Артем Прима занял в итоге восьмое место. Рождественская гонка Гонка преследования 1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) - 33.23,6 2. Франциска Пройс/Симон Шемп (Германия) - отставание 1,2 3. Дарья Домрачева (Беларусь)/Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 24,2 4. Дениз Херманн/Бенедикт Долль (Германия) - 24,3 5. Лиза Тереза Хаузер/Доминик Ландертингер (Австрия) - 1.04,1 8. Юлия Джима - Артем Прима (Украина) - 2.12,3. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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