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Серия А: "Наполи" продолжает погоню за "Ювентусом" (ВИДЕО) "Наполи" переиграл "Болонью" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 3:2. В составе победителей дубль оформил Аркадиуш Милик, еще один гол на счету у Дриса Мертенса. Фото: gazzetta.it В составе гостей отличились Федерико Сантандер и Данилу Ларанжейра. "Наполи" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. "Болонья" с 13-ю очками на 18-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 19-й тур "Наполи" - "Болонья" - 3:2 (1:1) Голы: Милик, 15 (1:0). Сантандер, 37 (1:1). Милик, 51 (2:1). Данилу Ларанжейра, 80 (2:2). Мертенс, 88 (3:2). "Наполи": Мерет, Альбиоль, Малькюи, Гулям (Мариу Руй, 68), Максимович, Аллан, Зелиньски, Кальехон (Унас, 84), Мертенс, Верди (Руис, 58), Милик. "Болонья": Скорупски, Де Майо, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Маттьелло, Хеландер, Поли (Орсолини, 79), Пульгар, Сванберг (Надь, 71), Паласио, Сантандер (Фальчинелли, 43). Предупреждения: Пульгар, 25. Де Майо, 46. Малькюи, 80. Аллан, 90+4. Судья: Кальварезе (Италия). 29 декабря. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

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