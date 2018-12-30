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Серия А: "Лацио" сыграл вничью с "Торино" (ВИДЕО) "Лацио" и "Торино" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:1. Голами отличились Сергей Милинкович-Савич и Андреа Белотти. Фото: gazzetta.it "Лацио" набрал 32 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице, "Торино" с 27 очками на 9-й строчке. В другом матче дня "Кьево" обыграл "Фрозиноне", "Удинезе" победил "Кальяри".. Чемпионат Италии Серия А 19-й тур "Лацио" - "Торино" - 1:1 (0:1) Голы: Белотти, 45+3 - с пенальти (0:1). Милинкович-Савич, 62 (1:1). "Лацио": Стракоша, Раду (Лукас, 57), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Кайседо, 85), Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Уоллас, 64). "Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Джиджи, Иццо (Моретти, 51. Лянко, 83), Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 72), Яго Фальке, Белотти. Предупреждения: Джиджи, 14. Корреа, 28. Иццо, 41. Луис Фелипе, 57. Луис Альберто, 75. Лукич, 80. Ринкон, 89. Лукас, 90+1. Удаления: Марушич, 86. Мейте, 90. Судья: Иррати (Италия). 29 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион". "Кьево" - "Фрозиноне" - 1:0 (0:0) Гол: Джаккерини, 76. "Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба (Томович, 45), Бани, Бирса (Кийен, 77), Хетемай, Радованович, Депаоли, Пеллиссьер, Джорджевич (Стемпиньски, 69), Джаккерини. "Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Гильоне, Кризетиг (Кэмпбелл, 82), Майелло (Чофани, 87), Чибса, Бегетто, Чано, Пинамонти. Предупреждения: Кризетиг, 10. Пеллиссьер, 46. Пинамонти, 49. Джаккерини, 51. Капуано, 58. Бани, 63. Радованович, 68. Чано, 69. Бегетто, 75. Удаление: Капуано, 58. Судья: Рокки (Италия). 29 декабря. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi". "Удинезе" - "Кальяри" - 2:0 (1:0) Голы: Пуссетто, 39 (1:0). Бехрами, 57 (2:0). Нереализованный пенальти: Лазанья, 61 (вратарь) "Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Пеццелла, 90), Опоку, Бехрами, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро, Пуссетто (Балич, 79), Лазанья. "Кальяри": Краньо, Срна (Фараго, 76), Пизакане, Романья, Чеппителли, Ионицэ (Паяч, 62), Жоау Педру, Барелла, Брадарич, Фариас (Сау, 65), Черри. Предупреждения: Найтинк, 26. Стрюгер Ларсен, 45. Фариас, 45. Пуссетто, 67. Брадарич, 85. Удаления: Чеппителли, 51. Мандрагора, 79. Судья: Мариани (Италия). 29 декабря. Удине. Стадион "Dacia Arena".

Спорт-Экспресс

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