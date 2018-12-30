Новостей.COM ⇒
2018-12-30
Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО)
"Интер" победил "Эмполи" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:0.
Единственный гол встречи на счету у Кейта Бальде.
Фото: gazzetta.it
"Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков. "Эмполи" с 16-ю очками находится на 17-м месте.
В другом матче дня "Дженоа" и "Фиорентина" победителя не выявили - 0:0.
Чемпионат Италии
Серия А
19-й тур
"Эмполи" - "Интер" - 0:1 (0:0)
Гол: Бальде, 72.
"Эмполи": Проведель, Паскуаль (Антонелли, 38. Мчедлидзе, 74), Сильвестре, Весели, Унтерзее, Расмуссен, Акуа, Беннасер, Траоре, Капуто, Ла Гумина (Зайц, 24).
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Врсалько, Шкриньяр, Валеро (Мартинес, 67), Жоау Мариу, Весино (Наингголан, 57), Икарди, Бальде (Д`Амброзио, 84), Политано.
Предупреждения: Мартинес, 68. Беннасер, 74.
Судья: Ла Пенна (Италия).
29 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
"Дженоа" - "Фиорентина" - 0:0
"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Лазович, Хильемарк (Мигел Велозу, 59), Ромулу, Бесса (Сандру, 89), Ролон, Пентек, Куаме (Фавилли, 83).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 65), Миленкович, Нергор, Верету, Фернандес (Бенасси, 57), Миральяс (Пьяца, 83), Симеоне, Кьеза.
Предупреждения: Бираги, 69. Пентек, 75. Лазович, 90.
Судья: Масса (Италия).
29 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Серия А: "Рома" в гостях обыграла "Парму" (ВИДЕО)
30.12.2018 05:10
30.12.2018 05:10
Серия А: "Лацио" сыграл вничью с "Торино" (ВИДЕО) »»
30.12.2018 05:10
30.12.2018 05:10
←+Ctrl+→