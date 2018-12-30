Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО)  

"Интер" победил "Эмполи" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:0.
 
Единственный гол встречи на счету у Кейта Бальде.
 
Фото Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
"Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков. "Эмполи" с 16-ю очками находится на 17-м месте.
 
В другом матче дня "Дженоа" и "Фиорентина" победителя не выявили - 0:0.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
19-й тур
 
"Эмполи" - "Интер" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Бальде, 72.
 
"Эмполи": Проведель, Паскуаль (Антонелли, 38. Мчедлидзе, 74), Сильвестре, Весели, Унтерзее, Расмуссен, Акуа, Беннасер, Траоре, Капуто, Ла Гумина (Зайц, 24).
 
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Врсалько, Шкриньяр, Валеро (Мартинес, 67), Жоау Мариу, Весино (Наингголан, 57), Икарди, Бальде (Д`Амброзио, 84), Политано.
 
Предупреждения: Мартинес, 68. Беннасер, 74.
 
Судья: Ла Пенна (Италия).
 
29 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
 
 
"Дженоа" - "Фиорентина" - 0:0
 
"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Лазович, Хильемарк (Мигел Велозу, 59), Ромулу, Бесса (Сандру, 89), Ролон, Пентек, Куаме (Фавилли, 83).
 
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 65), Миленкович, Нергор, Верету, Фернандес (Бенасси, 57), Миральяс (Пьяца, 83), Симеоне, Кьеза.
 
Предупреждения: Бираги, 69. Пентек, 75. Лазович, 90.
 
Судья: Масса (Италия).
 
29 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
 


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