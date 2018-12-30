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Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО) "Интер" победил "Эмполи" в матче 19-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Кейта Бальде. Фото: gazzetta.it "Интер" занимает третью строчку в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков. "Эмполи" с 16-ю очками находится на 17-м месте. В другом матче дня "Дженоа" и "Фиорентина" победителя не выявили - 0:0. Чемпионат Италии Серия А 19-й тур "Эмполи" - "Интер" - 0:1 (0:0) Гол: Бальде, 72. "Эмполи": Проведель, Паскуаль (Антонелли, 38. Мчедлидзе, 74), Сильвестре, Весели, Унтерзее, Расмуссен, Акуа, Беннасер, Траоре, Капуто, Ла Гумина (Зайц, 24). "Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Врсалько, Шкриньяр, Валеро (Мартинес, 67), Жоау Мариу, Весино (Наингголан, 57), Икарди, Бальде (Д`Амброзио, 84), Политано. Предупреждения: Мартинес, 68. Беннасер, 74. Судья: Ла Пенна (Италия). 29 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani". "Дженоа" - "Фиорентина" - 0:0 "Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Лазович, Хильемарк (Мигел Велозу, 59), Ромулу, Бесса (Сандру, 89), Ролон, Пентек, Куаме (Фавилли, 83). "Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини (Чеккерини, 65), Миленкович, Нергор, Верету, Фернандес (Бенасси, 57), Миральяс (Пьяца, 83), Симеоне, Кьеза. Предупреждения: Бираги, 69. Пентек, 75. Лазович, 90. Судья: Масса (Италия). 29 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

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