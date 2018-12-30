Новостей.COM ⇒ Спорт

Серия А: "Рома" в гостях обыграла "Парму" (ВИДЕО) "Рома" обыграла "Парму" в 19-м туре чемпионата Италии - 2:0. В составе победителей отличились Бриан Кристанте и Дженгиз Юндер. Эусебио Ди Франческо. Фото: gazzetta.it "Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Парма" - с 25-ю очками на 12-й строчке. В другом матче дня "Аталанта" на выезде разгромила "Сассуоло" - 6:2. Чемпионат Италии Серия А 19-й тур "Парма" - "Рома" - 0:2 (0:0) Голы: Кристанте, 58 (0:1). Дженгиз Юндер, 75 (0:2). "Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла (Ди Гаудио, 82), Дейола, Штулац, Бьябьяни (Спрокати, 69), Жервинью, Силигарди (Чераволо, 61). "Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас (Жуан Жезус, 60), Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Ло.Пеллегрини, 74), Джеко (Шик, 84), Дженгиз Юндер, Клайверт. Предупреждения: Коларов, 45+1. Барилла, 67. Судья: Манганьелло (Италия). 29 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.