Серия А: "Рома" в гостях обыграла "Парму" (ВИДЕО)  

"Рома" обыграла "Парму" в 19-м туре чемпионата Италии - 2:0.
 
В составе победителей отличились Бриан Кристанте и Дженгиз Юндер.
Фото Серия А: "Рома" в гостях обыграла "Парму" (ВИДЕО)
Эусебио Ди Франческо. Фото: gazzetta.it
 
"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Парма" - с 25-ю очками на 12-й строчке.
 
В другом матче дня "Аталанта" на выезде разгромила "Сассуоло" - 6:2.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
19-й тур
 
"Парма" - "Рома" - 0:2 (0:0)
 
Голы: Кристанте, 58 (0:1). Дженгиз Юндер, 75 (0:2).
 
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла (Ди Гаудио, 82), Дейола, Штулац, Бьябьяни (Спрокати, 69), Жервинью, Силигарди (Чераволо, 61).
 
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас (Жуан Жезус, 60), Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Ло.Пеллегрини, 74), Джеко (Шик, 84), Дженгиз Юндер, Клайверт.
 
Предупреждения: Коларов, 45+1. Барилла, 67.
 
Судья: Манганьелло (Италия).
 
29 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
 


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