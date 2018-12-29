Серия А: "Ювентус" побеждает благодаря голам Роналду (ВИДЕО)  

"Ювентус" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1.
 
Дубль оформил Криштиану Роналду
Фото Серия А: "Ювентус" побеждает благодаря голам Роналду (ВИДЕО)
Криштиану Роналду. Фото: gazzetta.it
 
У "Сампдории" отличился 35-летний Фабио Квальярелла, который забивает уже в девятом матче подряд.
 
Еще один гол на 90+2-й минуте встречи забил Риккардо Сапонара. Однако взятие ворот не засчитали после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
 
Отметим, что к основному времени матча было добавлено 9 минут.
 
Криштиану Роналду возглавил бомбардирскую гонку серии А. У него 14 голов и 5 результативных передач.
 
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице. "Сампдория" - пятая.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
19-й тур
 
"Ювентус" - "Сампдория" - 2:1 (1:1)
 
Голы: Роналду, 2 (1:0). Квальярелла, 33 - с пенальти (1:1). Роналду, 65 - с пенальти (2:1). 
 


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