Серия А: "Ювентус" побеждает благодаря голам Роналду (ВИДЕО)  

"Ювентус" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1.

Дубль оформил Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: gazzetta.it

У "Сампдории" отличился 35-летний Фабио Квальярелла, который забивает уже в девятом матче подряд.

Еще один гол на 90+2-й минуте встречи забил Риккардо Сапонара. Однако взятие ворот не засчитали после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Отметим, что к основному времени матча было добавлено 9 минут.

Криштиану Роналду возглавил бомбардирскую гонку серии А. У него 14 голов и 5 результативных передач.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице. "Сампдория" - пятая.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Ювентус" - "Сампдория" - 2:1 (1:1)