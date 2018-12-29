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2018-12-29
Серия А: "Ювентус" побеждает благодаря голам Роналду (ВИДЕО)
"Ювентус" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1.
Дубль оформил Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: gazzetta.it
У "Сампдории" отличился 35-летний Фабио Квальярелла, который забивает уже в девятом матче подряд.
Еще один гол на 90+2-й минуте встречи забил Риккардо Сапонара. Однако взятие ворот не засчитали после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
Отметим, что к основному времени матча было добавлено 9 минут.
Криштиану Роналду возглавил бомбардирскую гонку серии А. У него 14 голов и 5 результативных передач.
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице. "Сампдория" - пятая.
Чемпионат Италии
Серия А
19-й тур
"Ювентус" - "Сампдория" - 2:1 (1:1)
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