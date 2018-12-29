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"Карпаты" получат за форварда 100 тысяч евро Форвард «Карпат» Роман Дебелко в зимнее межсезонье покинет львовский клуб. Клуб получит за нападающего финансовую компенсацию в размере 100 тысяч евро Роман Дебелко. Фото: fckarpaty.com На данный момент не уточняется, в каком именно клубе Дебелко продолжит карьеру. 2018 год Дебелко провел в аренде в «Левадии», где забил 28 мячей в 36 матчах. footballua.tv

Спорт-Экспресс

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