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2018-12-29
"Карпаты" получат за форварда 100 тысяч евро
Форвард «Карпат» Роман Дебелко в зимнее межсезонье покинет львовский клуб.
Клуб получит за нападающего финансовую компенсацию в размере 100 тысяч евро.
Роман Дебелко. Фото: fckarpaty.com
На данный момент не уточняется, в каком именно клубе Дебелко продолжит карьеру.
2018 год Дебелко провел в аренде в «Левадии», где забил 28 мячей в 36 матчах.
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