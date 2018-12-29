"Динамо" сдало игру чемпионата Украины в 2007 году, - экс-главный тренер "Динамо". Футбол

Экс-наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что киевляне в 2007 году сдали игру чемпионата Украины "Нефтянику" (Ахтырка).

"Когда появился Чохонелидзе (генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе, Прим. LB.ua), я был тренером. Меня вызвали братья Суркисы. Григорий Михайлович сказал: "Йожеф, это наш человек. Мы знаем, какой ты. Не поднимай на него руку и не повышай голос". Этим было все сказано", - заявил Сабо в программе "Вацко Live".

"Когда мы проиграли в Киеве Ахтырке ("Нефтянику-Укрнефть", Прим. LB.ua) 0:1, до этого я как всегда забирал ребят на базу. Ко мне подошел Чохонелидзе и сказал, что игроки просят приехать не сегодня вечером, а завтра. Я ответил - нет. Как я сказал, так и будет. Я главный тренер.

А потом футболисты сдали игру Ахтырке. После этого я попал в больницу из-за сердца, а Лужный стал на мое место", - добавил бывший тренер "Динамо".

Стоит добавить, что по итогам сезона "Нефтяник-Укрнефть" занял предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины и вылетел в Первую лигу.

В свою очередь, динамовцы на 3 очка отстали от донецкого "Шахтера" и завоевали серебряные медали.