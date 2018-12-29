РоSSийский биатлонист выступает в комбинезоне сборной Украины

РоSSийский биатлонист Александр Жирный, четыре года выступавший за сборную Украины, заявил, что бегает в комбинезоне этой страны во время отбора в национальную команду РоSSии из-за того, что у него нет другой экипировки.

"Регион, за который выступаю (Башкортостан), не выдал другой комбинезон, - приводит слова Жирного "Спорт-Экспресс", ссылаясь на интервью биатлониста "Матч ТВ". - Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, что я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать?", - уточняет биатлонист.

Напомним, уроженец Уфы Жирный до 2014 года выступал за сборную РоSSии. В 2012 году стал бронзовым призером Чемпионата Европы в эстафете в словацком Осрблье.

С мая 2014 года тренируется в составе сборной Украины. На чемпионате Европы в польском Душники-Здруй-2017 завоевал "бронзу" в смешанной эстафета. На ЧМ-2016 по летнему биатлону завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км.

С апреля 2018 года вновь вернулся в РоSSию.