В чемпионате Италии был забит самый нелепый автогол года. Футбол

"Отличился" голкипер клуба "Асколи".

Фото: gazzetta.it

В рамках 17-го тура Серии В (вторая по рангу футбольная лига Италии) лидер чемпионата клуб "Палермо" принимал "Асколи".

В середине первого тайма счет в матче был открыт – голкипер гостей Филиппо Перуккини в собственной штрафной площади финтом "убрал" форварда соперника, а затем неаккуратные действия Филиппо привели к нелепейшему автоголу.

Отметим, действиями Перуккини были ошарашены и игроки "Палермо".

Во втором тайме Ивайло Чочев и Пшемыслав Шиминьский довели победу хозяев в матче до крупной 3:0.


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