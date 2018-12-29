В чемпионате Италии был забит самый нелепый автогол года. Футбол
"Отличился" голкипер клуба "Асколи".
В рамках 17-го тура Серии В (вторая по рангу футбольная лига Италии) лидер чемпионата клуб "Палермо" принимал "Асколи".
В середине первого тайма счет в матче был открыт – голкипер гостей Филиппо Перуккини в собственной штрафной площади финтом "убрал" форварда соперника, а затем неаккуратные действия Филиппо привели к нелепейшему автоголу.
Отметим, действиями Перуккини были ошарашены и игроки "Палермо".
Во втором тайме Ивайло Чочев и Пшемыслав Шиминьский довели победу хозяев в матче до крупной 3:0.
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