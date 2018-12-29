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В чемпионате Италии был забит самый нелепый автогол года. Футбол "Отличился" голкипер клуба "Асколи". Фото: gazzetta.it В рамках 17-го тура Серии В (вторая по рангу футбольная лига Италии) лидер чемпионата клуб "Палермо" принимал "Асколи". В середине первого тайма счет в матче был открыт – голкипер гостей Филиппо Перуккини в собственной штрафной площади финтом "убрал" форварда соперника, а затем неаккуратные действия Филиппо привели к нелепейшему автоголу. Отметим, действиями Перуккини были ошарашены и игроки "Палермо". Во втором тайме Ивайло Чочев и Пшемыслав Шиминьский довели победу хозяев в матче до крупной 3:0.

LB.ua

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