В украинского профессионального боксера после боя в Лилле стали бросать стулья и бутылки

Украинский средневес Андрей Великовский (13-2-1, 8 КО) в титульном бою за пояс WBC Francophone встречался во французском Лилле с малоизвестным бельгийцем Мохамедом Эль Ахи (14-3-3, 5 КО) и в 8 раунде одержал досрочную победу.

Однако события в ринге отошли на второй план, поскольку после боя разъяренные болельщики устроили настоящий погром.

"Андрей выиграл свой титульный бой, выиграл ярко, уверенно, не проиграв ни одного раунда.

В 7 раунде после сильных пропущенных ударов соперник с трудом достоял до конца раунда. В 8 раунде Андрей снова начал по нему попадать, и соперник оказался в нокдауне, после чего он поднялся и отказался проводить дальше поединок!

После чего недовольные болельщики начали кидать стулья и бутылки в ринг, после чего они еще бежали и кидали в нас стулья, когда мы уже выходили из ринга!", - цитирует Luckypunch.net тренера Великовского Вячеслава Сенченко.

Отметим, победа над Мохамедом Эль Ахи приблизила украинца к попаданию в Топ-50 лучших боксеров мира в среднем весе.