В Ассоциации борцов рассказали, как будут готовиться к Олимпиаде-2020

В течение 2019 года сборные команды по вольной и греко-римской борьбы намерены получить максимальное количество лицензий на участие в Летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, а на самой Олимпиаде - существенно улучшить результаты последних соревнований. Об этом в интервью «Газете по-украински» заявил первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Юрий Копытко.

Он напомнил, что с 1992 года украинские борцы завоевали 15 олимпийских медалей - 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. По видам - 6 медалей принесли борцы греко-римского стиля, 9 - свободного. «Поэтому, конечно, и от Олимпиады в Токио мы ждем не хуже результатов. Особенно высокие надежды возлагаем на новых тренеров, которые заступят на должности с 1 января 2019», - добавил он.

Однако в течение последних двух Олимпиад результаты были неутешительны - из Лондона и Рио-де-Жанейро привезли всего по одной медали. «При том, что обычно мы занимали 3-6 позиции в мировом зачете, то за последние годы опустились на позиции ниже 15-й ... И тут большие вопросы очевидно к тренерам. Менялись правила международных соревнований, наши соперники меняли тактику и технику ведения поединков, а методики подготовки наших спортсменов не менялись. Более того - даже финансирование стабилизировалось и постоянно увеличивается - а результатов нет», - отметил Копытко.

По его мнению, «стали нужны новые подходы, уход от советской школы, поддержка командного духа, а команды этого не получали». На примере нового главного тренера мужской сборной по вольной борьбе Григория Данько, считает вице-президент Ассоциации, можно говорить об улучшении ситуации в этот важный для спортсменов год.

«Григорий Владимирович уже подготовил нескольких призеров Олимпийских игр и это само по себе является большим показателем уровня профессионализма. И очевидно он знает, каким образом разобраться в команде накануне Олимпиады, как сформировать соответствующую команду из тренеров, врачей, ассистентов и тому подобное. Думаю, этим же критерием руководствовался министр Жданов, когда принимал решение в пользу Данько. И мы в Ассоциации благодарны ему за профессиональный подход, готовность работать с борцовским сообществом ради достижения общей цели - получения олимпийских медалей. Мы здесь чувствуем полную поддержку и взаимопонимание», - подчеркнул Копытко.

«У нас общая цель – сначала максимум лицензий для участия в Олимпиаде, а потом - максимум медалей и высоких мест. Для ее достижения нужно искать компромиссы, а не поливать друг друга грязью из-за несогласия в кадровом вопросе. Вклад каждого в победу не будет забыт. И мы должны искать эффективный путь достижения такой победы», - добавил он.

По его словам, сейчас с Григорием Данько уже подписан контракт, где четко указаны его обязательства относительно будущих мест и медалей. «Данько сможет сформировать тренерский штаб из единомышленников и профессионалов (сейчас как раз идет процесс назначения старших тренеров), что является необходимым условием для улучшения микроклимата в команде. Мне кажется, такой контракт – очень мотивирующий инструмент. И в его эффективности мы сможем убедиться уже в ближайшее время», - подытожил Юрий Копытко.