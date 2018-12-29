Олег Блохин вернулся в ФФУ. Футбол

Исполком Федерации футбола Украины, который прошел 27 декабря, утвердил Олега Блохина главой Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ, сообщается на официальном сайте федерации.

"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить Совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторых раздумий я ответил согласием.

Признаюсь, для меня это очень почетная, но в тоже время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение", - заявил 66-летний легендарный футболист после окончания работы Исполкома ФФУ.

Напомним, Исполком ФФУ назначил Руслана Ротаня главным тренером молодежной сборной Украины.