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Чемпионат Италии не будет прерван. Футбол Федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями фанатов "Интера" и "Наполи". Фото: inter.it Ранее о возможности приостановки турнира сообщил президент организации Габриэле Гравина. гостевым матчем с "Интером", а еще один болельщик хозяев скончался из-за того, что его сбила Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения перед, а еще один болельщик хозяев скончался из-за того, что его сбила машина Также во время матча поклонники "нерадзурри" выкрикивали расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали. - Чемпионат возобновится в субботу. Все игры пройдут согласно запланированному расписанию, серия А не будет остановлена, - приводит слова Гравины Football Italia.

Спорт-Экспресс

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