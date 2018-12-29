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2018-12-29
Чемпионат Италии не будет прерван. Футбол
Федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями фанатов "Интера" и "Наполи".
Фото: inter.it
Ранее о возможности приостановки турнира сообщил президент организации Габриэле Гравина.
Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения перед гостевым матчем с "Интером", а еще один болельщик хозяев скончался из-за того, что его сбила машина.
Также во время матча поклонники "нерадзурри" выкрикивали расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали.
- Чемпионат возобновится в субботу. Все игры пройдут согласно запланированному расписанию, серия А не будет остановлена, - приводит слова Гравины Football Italia.
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