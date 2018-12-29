Чемпионат Италии не будет прерван. Футбол

Федерация футбола Италии приняла решение не останавливать национальный чемпионат из-за инцидента со столкновениями фанатов "Интера" и "Наполи".
 
Фото Чемпионат Италии не будет прерван
Фото: inter.it
Ранее о возможности приостановки турнира сообщил президент организации Габриэле Гравина.
 
Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения перед гостевым матчем с "Интером", а еще один болельщик хозяев скончался из-за того, что его сбила машина.
 
Также во время матча поклонники "нерадзурри" выкрикивали расистские оскорбления в адрес лидера неаполитанцев Калиду Кулибали.
 
- Чемпионат возобновится в субботу. Все игры пройдут согласно запланированному расписанию, серия А не будет остановлена, - приводит слова Гравины Football Italia.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИПочетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИ
Киевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньямиКиевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньями
Князь Монако решил забрать у россиян футбольный клуб в свое управление, - СМИ
Украинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира КарлсенаУкраинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира Карлсена
Yahoo Sports признал Усика боксером годаYahoo Sports признал Усика боксером года
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Блохин вернулся в ФФУ. ФутболОлег Блохин вернулся в ФФУ. Футбол
Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины. ФутболРотань назначен главным тренером молодежной сборной Украины. Футбол
В Италии могут приостановить матчи Серии А, из-за гибели болельщика и ножевых фанатских драк перед игрой "Интер" – "Наполи". ФутболВ Италии могут приостановить матчи Серии А, из-за гибели болельщика и ножевых фанатских драк перед игрой "Интер" – "Наполи". Футбол
Серия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . ФутболСерия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . Футбол
"Шальке" предлагал за Цыганкова 20 миллионов евро. Футбол"Шальке" предлагал за Цыганкова 20 миллионов евро. Футбол
"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года. Футбол"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года. Футбол
Белкина - лучшая в спринте чемпионата УкраиныБелкина - лучшая в спринте чемпионата Украины
Князь Монако решил забрать у россиян футбольный клуб в свое управление, - СМИ
РоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в КрымуРоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в Крыму
"Шахтер" и ПАОК ведут переговоры о трансфере Хачериди, - СМИ. Футбол"Шахтер" и ПАОК ведут переговоры о трансфере Хачериди, - СМИ. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости