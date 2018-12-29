Лига Европы: "Шахтер" сыграет в Харькове

14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» - «Айнтрахт».
 
14 января стартует свободная продажа билетов, которые стоят от 50 до 6000 грн
Фото Лига Европы: "Шахтер" сыграет в Харькове
Фото: shakhtar.com
 
С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на матч будет у владельцев абонементов.
 
26 декабря было прекращено военное положение в Украине.
 


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