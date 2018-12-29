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Лига Европы: "Шахтер" сыграет в Харькове 14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» - «Айнтрахт». 14 января стартует свободная продажа билетов, которые стоят от 50 до 6000 грн Фото: shakhtar.com С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на матч будет у владельцев абонементов. 26 декабря было прекращено военное положение в Украине shakhtar.com

Спорт-Экспресс

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