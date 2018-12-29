Новостей.COM ⇒
2018-12-29
Лига Европы: "Шахтер" сыграет в Харькове
14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» - «Айнтрахт».
14 января стартует свободная продажа билетов, которые стоят от 50 до 6000 грн.
Фото: shakhtar.com
С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на матч будет у владельцев абонементов.
26 декабря было прекращено военное положение в Украине.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Ctrl+←