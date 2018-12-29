Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины. Футбол

37-летний футболист сменил Александра Головко.

Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины
Руслан Ротань
Фото: ffu.ua

экс-игрок "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Руслан Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины (U-21).

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Федерации футбола Украины по предложению Комитета национальных сборных команд, сообщает пресс-служба ФФУ.

На этом посту 37-летний Ротань сменил Александра Головко, который был уволен после непопадания команды на молодежный Евро-2019.

"Возглавить молодежную сборную Украины - большая честь для меня. В моей игровой карьере сборная всегда была особой командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и не подвести никого - особенно наших болельщиков", - сказал новый руководитель команды Руслан Ротань.

Ротань начал карьеру в "Днепре" в 1998 году, в 2005 году перешел в "Динамо", но так и не смог закрепиться в основе команды и в 2008 году вернулся в "Днепр". Летом 2017 года игрок подписал годичное соглашение со "Славией" (Прага, Чехия).

В национальной сборной Украины Ротань провел 100 матчей, забил 8 мячей (2003-2018).

В октябре он стал ассистентом главного тренера ФК "Олимпик" (Донецк).


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