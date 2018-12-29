"Реал Сосьедад" назначил нового наставника

"Реал Сосьедад" назначил Иманола Альгуасиля на должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
 
Указано, что новыйтренерский штаб будет работать до конца нынешнего сезона.
Фото "Реал Сосьедад" назначил нового наставника
Иманол Альгуасиль. Фото: realsociedad.eus
 
47-летний специалист работает в системе баскского клуба с 2011 года, был помощником главного тренера, тренером молодежной и резервной команд, а также и.о. главного тренера.
 
Также выступал за команду в качестве игрока на позиции защитника.
 
Ранее с поста главного тренера был уволен Асьер Гаритано.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Почетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИПочетный член ФИДЕ насмерть замерз в Москве, - СМИ
Киевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньямиКиевское "Динамо" в ответ на возмущение фанов убрало из фан-шопа сувениры со свиньями
Князь Монако решил забрать у россиян футбольный клуб в свое управление, - СМИ
Украинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира КарлсенаУкраинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира Карлсена
Yahoo Sports признал Усика боксером годаYahoo Sports признал Усика боксером года
Блок рекламы


Похожие новости
"Реал" официально назначил Солари главным тренером команды"Реал" официально назначил Солари главным тренером команды
Озил отказался от миллиона фунтов в неделю ради нового контракта с Арсеналом. ФутболОзил отказался от миллиона фунтов в неделю ради нового контракта с Арсеналом. Футбол
Арсенал-Киев объявит о назначении нового тренера до конца недели. ФутболАрсенал-Киев объявит о назначении нового тренера до конца недели. Футбол
Три пенальти в ворота Динамо, которые не назначили в матчах с ШахтеромТри пенальти в ворота Динамо, которые не назначили в матчах с Шахтером
"Тоттенхэм" объявил название нового стадиона"Тоттенхэм" объявил название нового стадиона
Черноморец представил нового главного тренера. ФутболЧерноморец представил нового главного тренера. Футбол
На должность наставника лондонского "Арсенала" осталось два кандидата, - СМИНа должность наставника лондонского "Арсенала" осталось два кандидата, - СМИ
Официально: Удинезе уволил Оддо и назначил Тудора. ФутболОфициально: Удинезе уволил Оддо и назначил Тудора. Футбол
Триумф нового поколения женского тенниса: 20-летняя японка выиграла Индиан-УэллсТриумф нового поколения женского тенниса: 20-летняя японка выиграла Индиан-Уэллс
Показан первый болид нового сезона Формулы-1Показан первый болид нового сезона Формулы-1
Последние новости
Подгружаем последние новости