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2018-12-29
"Реал Сосьедад" назначил нового наставника
"Реал Сосьедад" назначил Иманола Альгуасиля на должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Указано, что новыйтренерский штаб будет работать до конца нынешнего сезона.
Иманол Альгуасиль. Фото: realsociedad.eus
47-летний специалист работает в системе баскского клуба с 2011 года, был помощником главного тренера, тренером молодежной и резервной команд, а также и.о. главного тренера.
Также выступал за команду в качестве игрока на позиции защитника.
Ранее с поста главного тренера был уволен Асьер Гаритано.
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