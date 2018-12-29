В Италии могут приостановить матчи Серии А, из-за гибели болельщика и ножевых фанатских драк перед игрой "Интер" – "Наполи". Футбол

Перед матчем в Милане погиб болельщик, а еще четверо получили ножевые ранения.

В Италии могут приостановить матчи Серии А, из-за гибели болельщика и ножевых фанатских драк перед игрой "Интер" – "Наполи"
Габриэле Гравина
Фото: ilmessaggero.it

Президент Итальянской футбольной федерации Габриэле Гравина задумывается над тем, чтобы приостановить проведение чемпионата в Серии А, из-за инцидентов, окружавших матч "Интера" и "Наполи" (1:0).

Отметим, перед игрой на "Сан-Сиро", фаната "Интера" насмерть сбили на автомобиле ультрас "Наполи", а в столкновении между двумя группами болельщиков четыре человека получили ножевые ранения.

Также главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти пожаловался на непрекращающийся шквал расистских кричалок в адрес игрока гостей Калиду Кулибали, из-за чего наставник требовал остановить игру.

"Не знаю, новости еще совсем свежие. Нам нужно подумать о случившемся. Сейчас нужно скоординироваться. Это проблема общественного порядка и должна решаться как таковая, независимо от того, будут ли проводиться матчи", - заявил Гравина в интервью газете Il Messaggero.

"Я обеспокоен климатом на "Сан Сиро". Теперь мне нужно подумать, потому что случившееся за пределами стадиона - это слишком серьезно", - добавил президент итальянской футбольной федерации.

Напомним, в августе матчи Серии А уже переносились из-за трагедии с крушением моста в Генуе.


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