Украинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира Карлсена

В первом раунде чемпионата мира по блицу и рапиду украинец Адам Тухаев сумел обыграть норвежца Магнуса Карлсена в быстрых шахматах, сообщает sportarena.com.

После 4 игр первого раунда у Тухаева и Карлсена по два очка.

Отметим, норвежец является действующим чемпионом мира по блицу. Кроме того, он занимает первое место в рейтинге международной шахматной федерации (ФИДЕ) в рапиде, блице и классических шахматах.

Вместе с тем, представитель Индии Вишванатан Ананд является чемпионом мира по рапиду.

Напомним, что в ноябре Карлсен защитил звание чемпиона мира по классическим шахматам, обыграв американца Фабиано Каруану.

Добавим, что турнир по блицу и рапиду проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что почетный член ФИДЕ замерз насмерть на улице в Москве.