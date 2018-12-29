Украинский шахматист Тухаев сенсационно обыграл чемпиона мира Карлсена
Адам Тухаев сумел обыграть норвежца Магнуса Карлсена.
В первом раунде чемпионата мира по блицу и рапиду украинец Адам Тухаев сумел обыграть норвежца Магнуса Карлсена в быстрых шахматах, сообщает sportarena.com.
После 4 игр первого раунда у Тухаева и Карлсена по два очка.
Отметим, норвежец является действующим чемпионом мира по блицу. Кроме того, он занимает первое место в рейтинге международной шахматной федерации (ФИДЕ) в рапиде, блице и классических шахматах.
Вместе с тем, представитель Индии Вишванатан Ананд является чемпионом мира по рапиду.
Напомним, что в ноябре Карлсен защитил звание чемпиона мира по классическим шахматам, обыграв американца Фабиано Каруану.
Добавим, что турнир по блицу и рапиду проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 31 декабря.
Ранее сообщалось, что почетный член ФИДЕ замерз насмерть на улице в Москве.
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