Серия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . Футбол

Удаление Кулибали

Спасение Асамоа

Спаллетти ответил моментально - наставник "нерадзурри" снял с поля Жоау Мариу и выпустил голодного до нападения аргентинца Мартинеса, который за всю первую часть сезона забил за клуб лишь два мяча. Удивительно, но, вместо финального навала от оставшихся в большинстве хозяев, зрители на трибунах "Джузеппе Меацца" едва не стали свидетелями гола "Наполи": Ханданович справился с ударом Инсинье, но Зелиньски, казалось, добивал наверняка - однако мяч в ворота не пустил оказавшийся на ленточке Асамоа.