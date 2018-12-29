Серия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)  . Футбол

Преследователи "Ювентуса" выяснили отношения в Милане.
 
"Интер" - "Наполи" - 1:0 (0:0)
 
Фото Серия А: Спаллетти вырвал победу у Анчелотти (ВИДЕО)
Лучано Спаллетти. Фото: inter.it
Гол: Мартинес, 90+1.
 
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Весино, 64), Жоау Мариу (Мартинес, 83), Брозович, Перишич (Бальде, 74), Икарди, Политано.
 
"Наполи": Мерет, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 78), Кулибали, Хамшик (Максимович, 24), Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 71).
 
Предупреждения: Брозович, 29. Валеро, 52. Аллан, 56. Альбиоль, 67. Кулибали, 80. Мартинес, 90+2.
 
Удаления: Кулибали, 80. Инсинье, 90+5.
 
Судья: Маццолени.
 
26 декабря. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
 
Нестабильность "Интера"
 
Заключительный матч 18-го тура серии А свел между собой двух претендентов на медали – к сожалению для них, совсем не золотые. Перед стартовым свистком "Интер", идущий третьим, отставал от лидера, "Юве", уже на 17 очков.
 
Хорошо еще, что команда Лучано Спаллетти вообще находится в тройке - в семи последних играх чемпионата у миланцев всего две победы при трех ничьих и двух поражениях. "Наполи" более стабилен - его беспроигрышная серия в лиге достигла уже 10 матчей (+8=2-0), - а потому в среду вечером находился в более приятной ситуации, разместившись "всего" в девяти баллах позади туринцев.
 
Мотивация
 
Матч в Бергамо, где "Ювентус" неожиданно потерял очки, впервые в этом сезоне серии А оставив Роналду на скамейке запасных и сыграв вничью с "Аталантой" (2:2), закончился за несколько часов до встречи в Милане, поэтому "Наполи" понимал двойную цену победы - в случае успеха команда Карло Анчелотти, с одной стороны, сокращала отставание от бело-черных, с другой, увеличивала его от черно-синих. Мотивация у Спаллетти и компании была ничуть не меньше - в спину им дышит "Лацио" (-2 очка), оступаться нельзя.
 
Травма Хамшика
 
Может быть, эта обоюдоострая мотивация и привела к тому, что первая половина игры была вязкой и не самой выразительной. Команды отвечали атакой на атаку, но чаще забирались в офсайд, чем доводили дело до ударов по воротам. В середине первого тайма атакующий потенциал гостей дал резкий крен, когда Хамшик получил травму и не смог продолжить встречу. Словака заменил защитник Максимович.
 
Удаление Кулибали
 
После перерыва опасные моменты стали возникать чаще – нулевая ничья не входила в планы ни одной из команд. Участились и фолы: симуляции, споры с арбитром, распускание рук – итальянский футбол был во всей красе. За 10 минут до финального свистка неаполитанцев подвел Кулибали – несогласный с решением главного судьи и предъявленной ему желтой карточкой, сенегалец, на днях достигший с клубом договоренности о новом улучшенном контракте, начал демонстративно аплодировать арбитру, и тут же увидел перед собой красную.
 
Спасение Асамоа
 
Спаллетти ответил моментально - наставник "нерадзурри" снял с поля Жоау Мариу и выпустил голодного до нападения аргентинца Мартинеса, который за всю первую часть сезона забил за клуб лишь два мяча. Удивительно, но, вместо финального навала от оставшихся в большинстве хозяев, зрители на трибунах "Джузеппе Меацца" едва не стали свидетелями гола "Наполи": Ханданович справился с ударом Инсинье, но Зелиньски, казалось, добивал наверняка - однако мяч в ворота не пустил оказавшийся на ленточке Асамоа.
 
Гол Мартинеса
 
"Наполи" упустил вернейший момент - и тут же получил гол в свои ворота. Быстрая атака миланцев в добавленное время, мяч у свежего Мартинеса и неотразимый удар, поставивший точку в матче. Анчелотти не только не воспользовался шансом приблизиться к "Ювентусу" - он еще и подпустил к себе Спаллетти на расстояние пяти очков. В четвертый раз в этом сезоне победу "Интеру" принес гол, забитый на 90+ минуте игры.
 
Что-что, а руки опускать черно-синие не умеют.
 
Егор БЫЧКОВ, Спорт-Экспресс


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