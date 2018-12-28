Матч Украина - Португалия состоится в Киеве

На заседании исполкома ФФУ было принято решение о месте проведения матча квалификации Евро-2020 Украина – Португалия.
 
Матч состоится  в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября 2019 года.
Фото Матч Украина - Португалия состоится в Киеве
Фото: ffu.ua
 
Начало - в 21.45.
 


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