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2018-12-28
Матч Украина - Португалия состоится в Киеве
На заседании исполкома ФФУ было принято решение о месте проведения матча квалификации Евро-2020 Украина – Португалия.
Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 14 октября 2019 года.
Фото: ffu.ua
Начало - в 21.45.
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