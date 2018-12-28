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Серия А: "Рома" и "Торино" побеждают (ВИДЕО) "Рома" победила "Сассуоло" в матче 18-го тура чемпионата Италии. Голами в составе римлян отметились нападающие Диего Перотти и Патрик Шик, а также хавбек Николо Дзаньоло. Николо Дзаньоло. Фото: gazzetta.it "Рома" набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 25 баллами располагается на 12-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 18-й тур "Рома" - "Сассуоло" - 3:1 (2:0) Голы: Перотти, 8 - с пенальти (1:0). Шик, 23 (2:0). Дзаньоло, 59 (3:0). Бабакар, 90 (3:1). "Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клайверт, 68), Шик (Джеко, 77), Дженгиз Юндер. "Сассуоло": Консильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Делль`Орко, Феррари, Бурабия, Джуричич (Ди Франческо, 58), Маньянелли, Бабакар, Берарди, Бриньола (Локателли, 64). Предупреждения: Феррари, 8. Флоренци, 27. Судья: Джакомелли. 26 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион". "Торино" разгромил "Эмполи". Клуб из Турина набрал 26 очков и поднялся на 8-е место. "Эмполи" с 16 баллами располагается на 16-й строчке. "Торино" - "Эмполи" - 3:0 (1:0) Голы: Нкулу, 44 (1:0). Де Сильвестри, 49 (2:0). Яго Фальке, 75 (3:0). "Торино": Ичасо, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти. "Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 54), Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 63), Капуто, Мраз (Ла Гумина, 50). Предупреждения: Ринкон, 19. Весели, 42. Сильвестре, 56. Ди Лоренцо, 71. Удаление: Крунич, 89. Судья: Мареска. 26 декабря. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino". "СПАЛ" и "Удинезе" сыграли вничью. "СПАЛ" - "Удинезе" - 0:0 "СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Миссироли, Валоти (Дикманн, 75), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Коста, 67), Флоккари (Палоски, 85), Петанья. "Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Мандрагора, Фофана (Барак, 79), Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто, Лазанья. Предупреждения: Скьяттарелла, 37. де Пауль, 50. Мандрагора, 89. Судья: Довери. 26 декабря. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

Спорт-Экспресс

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