Серия А: "Рома" и "Торино" побеждают (ВИДЕО)  

"Рома" победила "Сассуоло" в матче 18-го тура чемпионата Италии.
 
Голами в составе римлян отметились нападающие Диего Перотти и Патрик Шик, а также хавбек Николо Дзаньоло. 
Фото Серия А: "Рома" и "Торино" побеждают (ВИДЕО)
Николо Дзаньоло. Фото: gazzetta.it
 
"Рома" набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.
 
"Сассуоло" с 25 баллами располагается на 12-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
18-й тур 
 
"Рома" - "Сассуоло" - 3:1 (2:0)
 
Голы: Перотти, 8 - с пенальти (1:0). Шик, 23 (2:0). Дзаньоло, 59 (3:0). Бабакар, 90 (3:1). 
 
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клайверт, 68), Шик (Джеко, 77), Дженгиз Юндер.
 
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Делль`Орко, Феррари, Бурабия, Джуричич (Ди Франческо, 58), Маньянелли, Бабакар, Берарди, Бриньола (Локателли, 64).
 
Предупреждения: Феррари, 8. Флоренци, 27. 
 
Судья: Джакомелли.
 
26 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
 
 
"Торино" разгромил "Эмполи". Клуб из Турина набрал 26 очков и поднялся на 8-е место.
 
"Эмполи" с 16 баллами располагается на 16-й строчке.
 
"Торино" - "Эмполи" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Нкулу, 44 (1:0). Де Сильвестри, 49 (2:0). Яго Фальке, 75 (3:0). 
 
"Торино": Ичасо, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти.
 
"Эмполи": Проведель, Антонелли, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 54), Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 63), Капуто, Мраз (Ла Гумина, 50).
 
Предупреждения: Ринкон, 19. Весели, 42. Сильвестре, 56. Ди Лоренцо, 71. 
 
Удаление: Крунич, 89. 
 
Судья: Мареска.
 
26 декабря. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".
 
 
"СПАЛ" и "Удинезе" сыграли вничью.
 
"СПАЛ" - "Удинезе" - 0:0 
 
"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Миссироли, Валоти (Дикманн, 75), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Коста, 67), Флоккари (Палоски, 85), Петанья.
 
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Мандрагора, Фофана (Барак, 79), Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.
 
Предупреждения: Скьяттарелла, 37. де Пауль, 50. Мандрагора, 89. 
 
Судья: Довери.
 
26 декабря. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".
 


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