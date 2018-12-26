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2018-12-26
Белкина - лучшая в спринте чемпионата Украины
Сегодня во Львовской области прошел женский спринт чемпионата Украины по биатлону.
Гонку выиграла Надежда Белкина.
1. Надежда Белкина - 25.09,2 (1+1)
Надежда Белкина. Фото: biathlon.com.ua
2. Екатерина Бех - 3,5 (0+1)
3. Дарья Блашко - 11,1 (0+1)
4. Анна Кривонос - 32,9 (0+1)
5. Яна Бондарь - 1.10,6 (3+2)
6. Оксана Сигети - 1.40,0 (1+1)...
8. Мария Кручова - 1.46.0 (2+1).
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