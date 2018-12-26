Белкина - лучшая в спринте чемпионата Украины

Сегодня во Львовской области прошел женский спринт чемпионата Украины по биатлону.
 
Гонку выиграла Надежда Белкина.
 
1. Надежда Белкина - 25.09,2 (1+1)
Фото Белкина - лучшая в спринте чемпионата Украины
Надежда Белкина. Фото: biathlon.com.ua
 
2. Екатерина Бех - 3,5 (0+1)
 
3. Дарья Блашко - 11,1 (0+1)
 
4. Анна Кривонос - 32,9 (0+1)
 
5. Яна Бондарь - 1.10,6 (3+2)
 
6. Оксана Сигети - 1.40,0 (1+1)...
 
8. Мария Кручова - 1.46.0 (2+1).
 


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