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Белкина - лучшая в спринте чемпионата Украины Сегодня во Львовской области прошел женский спринт чемпионата Украины по биатлону. Гонку выиграла Надежда Белкина. 1. Надежда Белкина - 25.09,2 (1+1) Надежда Белкина. Фото: biathlon.com.ua 2. Екатерина Бех - 3,5 (0+1) 3. Дарья Блашко - 11,1 (0+1) 4. Анна Кривонос - 32,9 (0+1) 5. Яна Бондарь - 1.10,6 (3+2) 6. Оксана Сигети - 1.40,0 (1+1)... 8. Мария Кручова - 1.46.0 (2+1). biathlon.com.ua

Спорт-Экспресс

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