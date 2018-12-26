Князь Монако решил забрать у россиян футбольный клуб в свое управление, - СМИ

При этом ожидается, что действующий владелец Монако, роSSийский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев в январе будет смещен принцем Монако, уточняет интернет-ресурс.
Rybolovlev devrait ?tre mis ? la porte par le Prince Albert de Monaco courant janvier. Ce dernier devrait prendre le contr?le de l’@AS_Monaco avec un actionnaire canadien. J?rgen Klinsmann en DS. St?phanie de Monaco et son fils possiblement dans l'organigramme du club. pic.twitter.com/5GWO6pZ6R5
Контроль над клубом Альбер II разделит с канадскими акционерами.
При этом в качестве спортивного директора монегасков будет назначен чемпион мира-1990 и чемпион Европы-1996 в составе сборной Германии Юрген Клинсманн, последним местом работы которого был тренерский пост в сборной США.
Также к организационной структуре клуба будет привлечена принцесса Монако Стефания вместе со своим сыном.
Ранее сообщалось о том, что Рыболовлев не собирается продавать клуб, но финансовые его дела во Франции не восстановились. Напомним Рыболовлев был задержан полицией для допроса по делу о коррупции.
В данный момент "Монако" находится в зоне вылета чемпионата Франции, занимая в Лиге 1 предпоследнее место. В их активе всего лишь 13 очков после 18 сыгранных матчей.
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