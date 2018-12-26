Князь Монако решил забрать у россиян футбольный клуб в свое управление, - СМИ

Князь Монако Албер II собирается взять под свой контроль клуб "Монако", сообщает твиттер EuroUnited.

При этом ожидается, что действующий владелец Монако, роSSийский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев в январе будет смещен принцем Монако, уточняет интернет-ресурс.

Rybolovlev devrait ?tre mis ? la porte par le Prince Albert de Monaco courant janvier. Ce dernier devrait prendre le contr?le de l’ @AS_Monaco avec un actionnaire canadien. J?rgen Klinsmann en DS. St?phanie de Monaco et son fils possiblement dans l'organigramme du club. pic.twitter.com/5GWO6pZ6R5 — Euro United ????? (@EuroUnited6) 25 декабря 2018 г.

Контроль над клубом Альбер II разделит с канадскими акционерами.

При этом в качестве спортивного директора монегасков будет назначен чемпион мира-1990 и чемпион Европы-1996 в составе сборной Германии Юрген Клинсманн, последним местом работы которого был тренерский пост в сборной США .

Также к организационной структуре клуба будет привлечена принцесса Монако Стефания вместе со своим сыном.

Ранее сообщалось о том, что Рыболовлев не собирается продавать клуб, но финансовые его дела во Франции не восстановились. Напомним Рыболовлев был задержан полицией для допроса по делу о коррупции.

В данный момент "Монако" находится в зоне вылета чемпионата Франции, занимая в Лиге 1 предпоследнее место. В их активе всего лишь 13 очков после 18 сыгранных матчей.