РоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в Крыму
Два роSSийских клуба в 2017 году приняли участие в матчах на полуострове.
Международная федерация футбола начала расследование в отношении РоSSийского футбольного союза (РФС), сообщает телеграмм-канал "Мутко против".
В 2017 году два роSSийских профессиональных клуба – "Анжи-2" (Махачкала) и "Сокол" (Саратов), приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу. Эти же команды приняли участие в кубке Крыма и в 2018 году.
Все матчи турнира проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА роSSийским не признают.
В ФИФА уверены, что участие двух роSSийских клубов в крымском турнире было согласовано РФС. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут серьезные санкции.
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