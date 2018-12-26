РоSSийскому футбольному союзу грозят санкции ФИФА из-за матчей профессиональных команд в Крыму

Два роSSийских клуба в 2017 году приняли участие в матчах на полуострове.

Фото: sports.ru/tribuna "Сокол" - победитель открытого зимнего кубка Крыма 2017

Международная федерация футбола начала расследование в отношении РоSSийского футбольного союза (РФС), сообщает телеграмм-канал "Мутко против".

В 2017 году два роSSийских профессиональных клуба – "Анжи-2" (Махачкала) и "Сокол" (Саратов), приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу. Эти же команды приняли участие в кубке Крыма и в 2018 году.

Все матчи турнира проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА роSSийским не признают.

В ФИФА уверены, что участие двух роSSийских клубов в крымском турнире было согласовано РФС. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут серьезные санкции.